Ein Patent von Sony klingt so furchtbar, dass selbst die nervigste Form von Matchmaking dagegen harmlos wirkt

Es ist ein Wort, das für viele Fans von Multiplayer-Spielen für Frust sorgt: Skill-based Matchmaking, kurz SBMM. Ein Patent von Sony zeige laut Spielern allerdings, dass es noch viel, viel schlimmer sein könnte.

Was ist das für ein Patent? Dabei handelt es sich dem Namen nach um eine Technologie, die ein „ebenes Spielfeld zwischen Spielern“ schaffen soll – über Plattformen hinweg und in Echtzeit. Dafür sollen Spieler je nach Hardware, Eingabemethoden und Fähigkeitsniveau entweder gebufft oder generft werden, beispielsweise durch Verringerung der Geschwindigkeit oder der Reaktionszeiten.

Das Patent wurde im April 2025 veröffentlicht. Auf patents.google.com könnt ihr es euch noch einmal selbst durchlesen.

Laut dem Patent sollen mit der Technologie vor allem die technischen Unterschiede zwischen Plattformen ausgeglichen werden. So haben PC-Spieler in Shootern oft einen Vorteil, weil man mit Maus und Tastatur präziser zielen kann als mit dem Controller oder der Touch-Steuerung von Mobilgeräten.

Spieler wittern jedoch etwas ganz anderes, und zwar eine neue Form von Matchmaking, die noch schlimmer sei als das bereits hochumstrittene SBMM.

Was ist SBMM? Skill-based Matchmaking (kurz: SBMM) sorgt in Multiplayer-Spielen dafür, dass ihr stets auf Spieler trefft, die ungefähr auf dem gleichen Skilllevel wie ihr spielen. Was auf der einen Seite für fairere Runden sorgen soll, führt auf der anderen Seite auch dazu, dass jedes Match anstrengend ist. MeinMMO-Redakteur und Shooter-Experte Dariusz meint allerdings, dass SBMM auch noch ein weiteres Problem mit sich bringt – ein Problem, das Gaming-Freundschaften schadet. SBMM ist daher immer wieder ein Streitthema, und das neue Patent klingt zumindest auf den ersten Blick so, als sei es noch viel, viel schlimmer: Hier werden nämlich – im Namen der Fairness – Spieler bestimmter Plattformen generft, um für einen Ausgleich zu sorgen.

Mehr Fairness oder unfairer Eingriff?

Was sagen Spieler zum neuen Sony-Patent? Unter einem kürzlichen Beitrag auf X.com findet eine hitzige Diskussion zu diesem Thema statt. Während die einen der Ansicht sind, dass dieses dynamische Balancing dabei helfe, das Spielen cross-plattform fairer zu gestalten, ist es anderen bereits ein zu tiefer Eingriff ins Spielgeschehen.

„Dieses Konzept ist so furchtbar, dass es SBMM im Vergleich gut aussehen lässt“, findet zum Beispiel X-Nutzer Rooster. Ein anderer Nutzer mit dem Namen Fen meint, dies sei „die dystopische Version von Skill-based Matchmaking“.

Viele User sind der Meinung, dass solche Eingriffe auf den Skill und die Spielweise der Spieler dazu führen würden, echte Talente und Fähigkeiten zu verwässern. So schreibt Lamp in seinem Kommentar: „Stellt euch vor, ihr werdet auf PC und Konsolen benachteiligt, nur weil sich ein Typ aus Indien beim PUBG-Spielen auf einem Samsung S7 benachteiligt fühlt.“

Etliche Kommentare meinen auch, dass dieses Konzept den Sinn von kompetitiven Spielen zerschießen würde und langfristig keine Anwendung finden würde. Andere weisen darauf hin, dass noch gar nicht klar sei, wie das Ganze überhaupt eingesetzt werden solle.

Noch ist also fraglich, wie tief so ein System wirklich ins Spiel eingreifen würde. Es ist nicht bekannt, ob Sony dieses System bereits in eines ihrer kommenden Spiele eingebaut hat. Da das Patent noch relativ neu ist, ist es aber unwahrscheinlich. Es bleibt also abzuwarten, wie stark sich das Ganze also wirklich auf Multiplayer auswirkt.

Was für einen Unterschied das Matchmaking machen kann, zeigt ARC Raiders gerade eindrucksvoll. Das Game teilt Spieler unter anderem auch aufgrund ihrer Spielweise bestimmten Lobbys zu, wodurch einige knallhartes PvE, andere aber friedliches PvE bieten. Ob letzteres wirklich der Fall ist, hat zuletzt ein Tarkov-Experte auf Twitch getestet: Tarkov-Experte spielt zum ersten Mal ARC Raiders ohne PvP, testet auf Twitch, ob in den „PvE-Lobbys“ wirklich alle freundlich sind