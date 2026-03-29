Ein Patent von Sony klingt so furchtbar, dass selbst die nervigste Form von Matchmaking dagegen harmlos wirkt

CommunityNews
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Patent von Sony klingt so furchtbar, dass selbst die nervigste Form von Matchmaking dagegen harmlos wirkt

Es ist ein Wort, das für viele Fans von Multiplayer-Spielen für Frust sorgt: Skill-based Matchmaking, kurz SBMM. Ein Patent von Sony zeige laut Spielern allerdings, dass es noch viel, viel schlimmer sein könnte.

Was ist das für ein Patent? Dabei handelt es sich dem Namen nach um eine Technologie, die ein „ebenes Spielfeld zwischen Spielern“ schaffen soll – über Plattformen hinweg und in Echtzeit. Dafür sollen Spieler je nach Hardware, Eingabemethoden und Fähigkeitsniveau entweder gebufft oder generft werden, beispielsweise durch Verringerung der Geschwindigkeit oder der Reaktionszeiten.

Das Patent wurde im April 2025 veröffentlicht. Auf patents.google.com könnt ihr es euch noch einmal selbst durchlesen.

Laut dem Patent sollen mit der Technologie vor allem die technischen Unterschiede zwischen Plattformen ausgeglichen werden. So haben PC-Spieler in Shootern oft einen Vorteil, weil man mit Maus und Tastatur präziser zielen kann als mit dem Controller oder der Touch-Steuerung von Mobilgeräten. 

Spieler wittern jedoch etwas ganz anderes, und zwar eine neue Form von Matchmaking, die noch schlimmer sei als das bereits hochumstrittene SBMM.

Was ist SBMM?

Skill-based Matchmaking (kurz: SBMM) sorgt in Multiplayer-Spielen dafür, dass ihr stets auf Spieler trefft, die ungefähr auf dem gleichen Skilllevel wie ihr spielen. Was auf der einen Seite für fairere Runden sorgen soll, führt auf der anderen Seite auch dazu, dass jedes Match anstrengend ist.

MeinMMO-Redakteur und Shooter-Experte Dariusz meint allerdings, dass SBMM auch noch ein weiteres Problem mit sich bringt – ein Problem, das Gaming-Freundschaften schadet.

SBMM ist daher immer wieder ein Streitthema, und das neue Patent klingt zumindest auf den ersten Blick so, als sei es noch viel, viel schlimmer: Hier werden nämlich – im Namen der Fairness – Spieler bestimmter Plattformen generft, um für einen Ausgleich zu sorgen.

Matchmaking in ARC Raiders: „Ratten“ könnten euch in PvP-Lobbys befördern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Tarkov-Experte spielt zum ersten Mal ARC Raiders ohne PvP, testet auf Twitch, ob in den „PvE-Lobbys“ wirklich alle freundlich sind Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt Ein Patent von Sony klingt so furchtbar, dass selbst die nervigste Form von Matchmaking dagegen harmlos wirkt Wie realistisch sind die Waffen in ARC Raiders? Experte eines Museums klärt auf Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage Quest – So findet ihr das Waffenlager ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Vor Crimson Desert wollte der Entwickler einen Rivalen zu Pokémon erschaffen, könnte schon in 2 Jahren fertig sein Ein neues Koop-Spiel verzichtet auf übermächtige Helden, will euch lieber an eure ersten Tabletop-Sessions mit Freunden erinnern

Mehr Fairness oder unfairer Eingriff?

Was sagen Spieler zum neuen Sony-Patent? Unter einem kürzlichen Beitrag auf X.com findet eine hitzige Diskussion zu diesem Thema statt. Während die einen der Ansicht sind, dass dieses dynamische Balancing dabei helfe, das Spielen cross-plattform fairer zu gestalten, ist es anderen bereits ein zu tiefer Eingriff ins Spielgeschehen.

„Dieses Konzept ist so furchtbar, dass es SBMM im Vergleich gut aussehen lässt“, findet zum Beispiel X-Nutzer Rooster. Ein anderer Nutzer mit dem Namen Fen meint, dies sei „die dystopische Version von Skill-based Matchmaking“.

Viele User sind der Meinung, dass solche Eingriffe auf den Skill und die Spielweise der Spieler dazu führen würden, echte Talente und Fähigkeiten zu verwässern. So schreibt Lamp in seinem Kommentar: „Stellt euch vor, ihr werdet auf PC und Konsolen benachteiligt, nur weil sich ein Typ aus Indien beim PUBG-Spielen auf einem Samsung S7 benachteiligt fühlt.“

Etliche Kommentare meinen auch, dass dieses Konzept den Sinn von kompetitiven Spielen zerschießen würde und langfristig keine Anwendung finden würde. Andere weisen darauf hin, dass noch gar nicht klar sei, wie das Ganze überhaupt eingesetzt werden solle.

Noch ist also fraglich, wie tief so ein System wirklich ins Spiel eingreifen würde. Es ist nicht bekannt, ob Sony dieses System bereits in eines ihrer kommenden Spiele eingebaut hat. Da das Patent noch relativ neu ist, ist es aber unwahrscheinlich. Es bleibt also abzuwarten, wie stark sich das Ganze also wirklich auf Multiplayer auswirkt.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Spieler sind vom Matchmaking in LoL frustriert, jetzt kündigt Entwickler Änderungen an, will Leute bestrafen, die am liebsten zu zweit spielen
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Spieler von ARC Raiders haben ein Problem mit dem Matchmaking: ihre Freunde
von Dariusz Müller
Mehr zum Thema
Sony gibt euch wohl gerade Geld zurück, aber die Geschichte dahinter ist traurig
von Cedric Holmeier

Was für einen Unterschied das Matchmaking machen kann, zeigt ARC Raiders gerade eindrucksvoll. Das Game teilt Spieler unter anderem auch aufgrund ihrer Spielweise bestimmten Lobbys zu, wodurch einige knallhartes PvE, andere aber friedliches PvE bieten. Ob letzteres wirklich der Fall ist, hat zuletzt ein Tarkov-Experte auf Twitch getestet: Tarkov-Experte spielt zum ersten Mal ARC Raiders ohne PvP, testet auf Twitch, ob in den „PvE-Lobbys“ wirklich alle freundlich sind

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Sony gibt euch wohl gerade Geld zurück, aber die Geschichte dahinter ist traurig

Crimson Desert Macduff Crew Titel

Crimson Desert: PS5-Gameplay – So steht es um Videos zur Konsolen-Version

PS5 Bild Nahansicht

Sony bringt bald Grafik-Update für etliche PS5-Spiele, doch nicht alle Gamer haben etwas davon

sony Horizon Kratos The Last of us PS5 Titelbilder

Sony brachte einige ihrer besten Games von PS5 auf PC – Damit kann bald Schluss sein

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx