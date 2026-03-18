Sony gibt wohl gerade von sich aus Geld zurück, wenn man in Highguard etwas gekauft hat

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Sony gibt wohl gerade von sich aus Geld zurück, wenn man in Highguard etwas gekauft hat

Das Aus für Highguard kam noch schneller, als selbst seine Kritiker es für möglich gehalten haben. Jetzt kümmert sich Sony um diejenigen auf der PS5, die noch an den Shooter geglaubt haben.

Was hat Sony vor? Wie die ehemaligen Spieler von Highguard auf der PlayStation berichten, hat Sony angefangen, Rückerstattungen für Käufe in Highguard zu veranlassen. Das geschieht den Spielern nach auch ganz ohne eine Anfrage beim Support, sondern rein von Sony selbst.

So zeigt ein Nutzer einen Screenshot mit gleich mehreren Abbuchungen, die Sony an ihn zurückschickt. Ob Sony selbst dahintersteckt oder die Entwickler von Highguard, ist bislang unbekannt.

Andere Nutzer berichten, dass sie auf Steam und Xbox noch um ihre Ausgaben kämpfen müssen und es auf den Plattformen noch keine automatischen Rückerstattungen gibt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Highguard sehen:

Highguard zeigt im Trailer, was euch im neuen PvP-Raid-Shooter erwartet
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Frühes Ende für Highguard

Was wird zurückerstattet? Highguard sollte als Live-Service-Spiel eigentlich über Jahre erfolgreich sein, doch das frühe Ende vernichtete auch den Zugriff der Unterstützer auf Skins und andere Ingamekäufe, die getätigt wurden.

Zwar war der Shooter kostenlos, doch gerade seine Fans, die Echtgeld für Skins ausgegeben haben, warten seit dem Ende auf Rückerstattungen.

Wie kam es zu dem raschen Ende von Highguard? Schon der Release von Highguard war von vielen Fans verteufelt worden. Der Hass gegen den Titel war schon groß, bevor es überhaupt losging, weil die Entwickler ihr Spiel als große Neuankündigung auf den Game Awards gezeigt hatten, die Fans aber etwas anderes erwarteten.

Aber auch Ingame gab es viele Probleme bei Highguard. Während Profis sofort die verschiedenen Phasen des Shooters durchblickt haben, hatten gerade Gelegenheitsspieler zu große Hürden, einen guten Einstieg zu finden.

Der Shooter nahm seine neuen Spieler zu wenig an die Hand, sodass es immer wieder Beschwerden über die große Spielwelt gab, mit der Anfänger nichts anzufangen wussten.

Die Hatewelle und der Verlust von Casual-Spielern schon zum Start sorgten große Probleme bei Highguard. Auch wenn die Entwickler bis zum Ende mit neuen Inhalten versuchten, das Ruder herumzureisen, mussten sie sich geschlagen geben.

Schon weniger als zwei Monate nach dem Start wurden die Server offline genommen und das Spiel in den Videospielhimmel befördert.

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Dass Sony jetzt Rückerstattungen für die Ingame-Käufe durchführt, ist gut für die Fans. Gleichzeitig warten noch andere Käufer auf genau diese Rückerstattungen bei Steam und Xbox. Ob es hier auch welche geben wird, ist noch unklar. Mehr zum raschen Ende von Highguard, erfahrt ihr hier: „Wir hätten ein Scheitern ohne Schadenfreude verdient“ – Highguard ist die fatale Fehleinschätzung eines Marktes, der von Wut lebt

Quelle(n): ign.com, reddit.com
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