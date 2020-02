Das MMORPG Shroud of the Avatar (SotA) bietet euch für 7.000 Dollar ein ganz besonderes Haus an.

Was ist das für ein Haus? Es handelt sich um die sogenannten Lord of the Isle Mansion. Diese erhaltet ihr nur, wenn ihr euch das Lord-of-the-Isle-Bundle kauft, das im Store von SotA 7.000 Dollar kostet.

Es handelt sich um ein riesengroßes Herrenhaus, das ihr nur auf einem Bauplatz erreichen könnt, der eigentlich für Schlösser ausgelegt ist. Das Haus besitzt ein einzigartiges Design und soll im Spiel etwas ganz Besonderes darstellen.

Die Deko für das Haus müsst ihr euch allerdings noch selbst besorgen. Ihr bekommt nur das leere Gebäude, das ihr auf dem Bauplatz aufstellt.

So sieht das Lord of the Isle Herrenhaus aus.

Ein teures Bundle

Was bietet das Bundle noch? Ihr kommt also nur an das Haus, wenn ihr das Lord-of-the-Isle-Bundle kauft. Dieses beinhaltet noch einige andere Dinge:

Eine Besitzurkunde für einen Schloss-Bauplatz – kostenlos für ein Jahr

Der Titel Lord of the Isle oder Lady of the Isle

Ein Ticket für das Community-Event Festival of the Avatar für euch und einen Begleiter

Ein weiteres Haus aus dem Store

Ein Keller für ein Schloss

Das Schloss-Wandset als Deko

Ein besonderer Dungeon-Raum

140.000 Crowns Ingame-Währung

1.000 Bankplätze

Einige weitere Ingame-Items

Early Access für Episode 2

Episode 1 mit Box und Karte, die vom Team unterschrieben ist

Eine Stunde Video-Gespräch mit dem neuen CEO Chris Spears

Einer von acht Silberringen, die von Lord British persönlich hergestellt werden – sowohl in echt als auch im Spiel

Ein Abendessen mit Lord British, Starr Long und Chris Spears in Austin, Texas oder New York City

Eine Tour durch die Büroräume des Entwicklerstudios Portalarium

Dieses Haus bekommt ihr in SotA für 7.000 Dollar.

Was ist das Interessante daran? Portalarium gibt es nicht mehr. Das Studio wurde von Catnip Games übernommen – es handelt sich aber um dasselbe Team wie vorher. Diese arbeiten aber gar nicht in Büroräumen, sondern von zuhause aus. Wo dann die versprochene Führung stattfindet, ist offen.

Luxus für ein sterbendes Spiel

Wie reagieren die Spieler auf das Haus? Die Community von SotA verhält sich recht ruhig. Dies liegt daran, dass im offiziellen Forum im Grunde nur noch die echten Fans unterwegs sind, welche das Spiel unter allen Umständen verteidigen. Das Lord-of-the-Isle-Bundle wurde schon bei Einführung im vergangenen Jahr diskutiert. Damals herrschte die Meinung, dass es eben ein Luxusgegenstand ist, den man ja nicht kaufen muss, wenn man das MMORPG nicht mit so viel Geld unterstützen will.

Die Arbeiten an Episode 2 von Shroud of the Avatar kommen voran.

Wie geht es SotA derzeit? Das Team arbeitet weiter am MMORPG und veröffentlicht jeden Monat ein großes Update. Aktuell befinden sich die Entwickler auf dem Weg zu Episode 2, die über das Jahr verteilt nach und nach erscheint. Zunächst mit einer neuen Landmasse, dann einem neuen Quests-System und weiteren Inhalten.

Die Spielerzahlen sehen allerdings nicht allzu gut aus. Laut Steamcharts spielen im Schnitt rund 90 Personen gleichzeitig, was etwa ein Viertel der gesamten Spieler ist. Die meisten nutzen den eigenen Launcher.

Die Bewertungen auf Steam liegen momentan für die vergangenen 30 Tage bei 52 Prozent und Ausgeglichen. Es gibt der Meinung der Spieler nach noch immer teilweise massive Bugs, das Spiel wirkt veraltet und spielt sich sehr ungelenk. Das Team hat es noch nicht geschafft, das schlechte Image von SotA aufzupolieren.

Ob man also 7.000 Dollar investieren will, muss jeder selbst entscheiden.