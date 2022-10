So viel gebt ihr in euren Lieblings-MMOs maximal für einen einzigen Skin aus

Skins, also kosmetische Items, können von Spielern in kostenlosen Spielen und in Bezahltiteln gekauft werden. Dabei variieren die Preise von vermeintlich kleinen Summen wie 4,99 €, bis hin in den hohen zweistelligen Bereich – die teuersten Skins liegen sogar bei über 100 €.

Worum gings? In einer Umfrage haben wir euch bei MeinMMO gefragt, wie viel Geld ihr höchstens für einen einzigen Skin ausgeben würdet. Es hat uns auch interessiert, ob es für euch einen Unterschied macht, ob ihr ein kostenloses Game zockt oder einen Bezahltitel. Daher gabs dieses Mal zwei Umfragen in einem Artikel.

Ihr habt uns zahlreich geantwortet und wir haben inzwischen in der einen Umfrage über 900 Votings und in der anderen Umfrage knapp 600 Stimmen gesammelt.

Kaum wer würde in Free2Play-Spielen mehr als 20 € zahlen

Das sind die Ergebnisse für Umfrage 1: Die erste Umfrage bezog sich auf eure Ausgaben in kostenlosen Spielen. Zum Zeitpunkt der Auswertung am 25. Oktober 2022 haben 926 Leser abgestimmt. Das war das Ergebnis:

Ich kaufe keine Skins: 258 Stimmen (28 %)

Bis zu 10 €: 189 Stimmen (20 %)

Bis zu 5 €: 156 Stimmen (17 %)

Bis zu 20 €: 137 Stimmen (15 %)

Bis zu 15 €: 51 Stimmen (6 %)

Bis zu 25 €: 32 Stimmen (3 %)

Mehr als 100 €: 29 Stimmen (3 %)

Bis zu 30 € : 23 Stimmen (2 %)

Bis zu 50 €: 18 Stimmen (2 %)

Bis zu 35 €: 10 Stimmen (1 %)

Bis zu 100 €: 8 Stimmen (1 %)

Bis zu 40 €: 7 Stimmen (1 %)

Bis zu 75 €: 6 Stimmen (1 %)

Bis zu 45 €: 2 Stimmen (0 %)

Ein Großteil von euch kauft gar keine Skins in kostenlosen Spielen. Mehrere von euch haben als Schmerzgrenze zwischen „bis zu 5 €“ bis hin zu 20 € angegeben.

Mehr Geld als 20 € würden nur wenige Leser für einen einzigen Skin bezahlen.

Fast die Hälfte weigert sich, Skins in Kauf-Titeln zu bezahlen

Das sind die Ergebnisse für Umfrage 2: Die zweite Umfrage bezog sich auf eure Ausgaben in kostenpflichtigen Spielen. Zum Zeitpunkt der Auswertung am 25. Oktober 2022 haben 630 Leser abgestimmt. Das war das Ergebnis:

Ich kaufe keine Skins: 298 Stimmen (47 %)

Bis zu 10 €: 108 Stimmen (17 %)

Bis zu 5 €: 103 Stimmen (16 %)

Bis zu 20 €: 47 Stimmen (7 %)

Bis zu 15 €: 21 Stimmen (3 %)

Mehr als 100 €: 15 Stimmen (2 %)

Bis zu 30 €: 12 Stimmen (2 %)

Bis zu 25 €: 10 Stimmen (2 %)

Bis zu 50 €: 5 Stimmen (1 %)

Bis zu 35 €: 4 Stimmen (1 %)

Bis zu 100 €: 3 Stimmen (0 %)

Bis zu 40 €: 2 Stimmen (0 %)

Bis zu 75 €: 1 Stimme (0 %) (

Bis zu 45 €: 1 Stimme (0%)

Tatsächlich sind hier die Ergebnisse ähnlich. Auch bei kostenpflichtigen Spielen würden die meisten keine Skins kaufen. Hier sind es sogar fast die Hälfte der Leser, die abgestimmt haben.

Ansonsten befinden auch hier ein Großteil der Stimmen zwischen „bis zu 5 €“ und „bis zu 20 €“. Mehr Geld zahlen nur wenige Spieler

Wer Geld ausgibt, will den Skin auch wieder verkaufen können

Was sagen die Kommentare? In den Kommentaren erzählten einige von bestimmten Skins, die sie sich einmal gegönnt haben. Darunter auch etwas teurere Exemplare, wo es aber auch die Option eines Weiterverkaufs gibt.

Ich habe mir damals einen Skin in Counter Strike zugelegt. EIn Butterfly Fade Stat trak. Dieses hat mich 320€ gekostet. Nun ist dieser Skin aber 1900€ wert. Also ja, in manch einem Spiel würde ich mir wieder einen Skin holen (Früher war csgo kostenpflichtig, heute ist es kostenlos.) MeinMMO-Leser Niklas

Viele von den Lesern schreiben in den Kommentaren, dass sie entweder aufgehört haben, Skins zu kaufen oder noch nie Geld dafür ausgegeben haben.

Als Gründe, sich keinen Skin zu kaufen, nennen Leser, dass sie das originale Design in Shootern schöner finden oder dass ihnen die Herausforderung fehle, wenn man einfach einen Skin kaufe, statt ihn zu erspielen.

Ich habe noch nie Geld für einen Skin ausgegeben und dabei werde ich auch bleiben. Ich finde es auch nicht prickelnd z.B.in einem Shooter mit bunten Waffen durch die Gegend zu laufen, da steh‘ ich mehr auf das Original Design. Aber naja, wer Spaß daran hat… MeinMMO-Leser Kreylem

Wenn die Leser dann doch mal einen Skin kauften, dann weil er einen taktischen Vorteil liefert oder ihnen besonders gut gefällt.

Was sagt ihr zu dem Ergebnis? Habt ihr damit gerechnet oder überrascht es euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

