Ihr wollt mehr über Release, Beta und Vorbestellungen von Amazons MMO New World erfahren? Wir haben alle wichtigen Informationen für euch in einem Artikel zusammengestellt.

Was haltet ihr von den grafischen Unterschieden zwischen niedrigen und sehr hohen Einstellungen? Sieht New World auf „Low“ für euch noch gut aus?

Fallen die Unterschiede auf? Wer genau hinschaut, der bemerkt natürlich schon, dass Texturen detailärmer sind und es mehr Details in der Ferne zu sehen gibt. Ob das stört, muss jeder für sich entscheiden. Die Videos zeigen jedoch, dass New World selbst mit niedrigen Grafikeinstellungen noch gut aussieht.

Was ist der Vorteil von niedrigen Einstellungen? Wie aus den Videos hervorgeht, läuft New World flüssiger, wenn ihr die Grafikeinstellungen herunterschraubt. Das kann je nach Situation zwischen 10 und 30 FPS ausmachen.

Wie fallen die Unterschiede aus? Was direkt auffällt ist, dass sich die Grafik auf den ersten Blick gar nicht so stark voneinander unterscheidet. Das MMORPG Black Desert Online dagegen mutet beinahe wie ein anderes Spiel an, wenn man die Grafik von Ultra auf Low herabsetzt. Bei New World ist das nicht der Fall. Die Grafik wurde ja schon bei der Alpha von den Spielern gelobt.

Was ist im Video zu sehen? Ein Video zeigt euch, mit welchen Unterschieden ihr rechnen müsst. Ihr seht beides mal dieselben Szenen aus dem sehr interessanten MMO . Links mit niedrigen (Low) und rechts mit sehr hohen Einstellungen (Very High).

