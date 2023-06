Was wurde aus der Streamerin, die 80.000 $ mit Speedruns in Zelda verdiente und Twitch drohte?

Die Twitch-Streamerin Narcissa Wright war einst der Star der Speedrunning-Community, doch nachdem sie sich als Transfrau outete und weniger Gaming zeigte, wandten sich die Fans von ihr ab. Heute soll die 33-Jährige an einem besseren Punkt in ihrem Leben sein.

Was ist das für eine Streamerin? Narcissa Wright ist eine trans Streamerin, die mit Speedruns zu Zelda-Spielen bekannt wurde und mehrere Rekorde aufstellte. Doch als die Streamerin sich als trans outete und den Fokus ihrer Streams von Gaming auf ihr persönliches Leben verlagerte, schwanden die Fans.

Über Jahre dokumentierte Narcissa Wright die Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit online auf YouTube und Twitch. Dies mündete schließlich in einem berüchtigten Tweet, in dem die Streamerin sagte, sie wolle sich etwas antun und auf Menschen im Twitch-Hauptquartier schießen.

Obwohl es sich dabei wohl mehr um einen Ausdruck ihrer psychischen Probleme handelte, als um eine ernsthafte Drohung, erhielt sie eine permanente Sperre von Twitch.

Ein neuer Dokumentar-Film zeigt nun die Geschichte der 33-Jährigen, von ihrem Weg zur Online-Berühmtheit über ihren Absturz und begleitet sie bei dem Versuch, ein Comeback mit Zelda: Breath of the Wild zu starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Erfolgreich mit Speedruns

Was ist das für ein Film? Break the Game ist ein Dokumentarfilm der Regisseurin Jane M. Wagner, der über Kickstarter finanziert wurde. Der Film feierte Premiere beim 2023 Tribeca Festival, über deren Website er noch bis zum 2. Juli kostenpflichtig gestreamt werden kann.

Wie wurde Narcissa Wright bekannt? Die Streamerin erreichte 2014 mit ihrem Weltrekord in Ocarina of Time größere Bekanntheit. Sie beendete das Spiel in gerade einmal 18 Minuten und 10 Sekunden. Ihre Spezialität bestand darin, Glitches auszunutzen und neue Wege zu finden, Spiele zu schlagen.

Narcissa Wright erreichte 150.000 Follower auf und tausende Zuschauer auf Twitch, was damals noch recht selten war. Sie nahm an Wohltätigkeits-Events wie Games Done Quick teil und sogar an der Nintendo World Championship teil, wo sie auf dem 2. Platz landete. So soll sie 80.000 $ in einem Jahr verdient haben.

Doch plötzlich verschwand die Streamerin.

Nach ihrem Coming-Out wendeten sich die Fans ab

Wie erging es der Streamerin? Im November 2015 meldete sich Wright zurück, outete sich als Transfrau und nahm den Namen Narcissa an. Während einige Fans die Streamerin unterstützten, wendeten sich Teile der Community, die sie einst verehrt und für ihre Gaming-Skills bewundert hatte, von ihr ab.

Der plötzliche Entzug der Bewunderung durch ihre Fans setzte Narcissa Wright offenbar schwer zu. Zudem verlor sie die Freude am Speedrunning: Das sei repetitiv und führe nur zu Frustration. Hinzu kam, dass die Streamerin durch die jahrelange Belastung eine Handverletzung entwickelte, die durch lange Gaming-Sessions verschlimmert wurde.

Wright gab die Speedruns auf und wendete sich Spielen wie Super Smash Bros. zu. Außerdem zeigte sie mehr von ihrem Leben, streamte sich beim Essen oder unterhielt sich mit ihren Zuschauern. Dabei wurde jedoch auch die Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit immer sichtbarer.

Die Streamerin entwickelte offenbar eine regelrechte Besessenheit davon, alles zu lesen, was online über sie gepostet wurde. Sonst gebe es nicht viel zu tun, sagte sie: Sie stehe auf und würde negative Posts über sich lesen.

Streamerin wollte es noch einmal wissen, findest positives Vorbild

2017 wollte die Streamerin ein Comeback wagen, einen Rekord in The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufstellen, 20.000 Zuschauer erreichen. Dabei lernte sie die Streamerin d__gurl kennen, die ein gesünderes Verhältnis zu ihren Online-Aktivitäten vorlebte.

Sie hat einen Job, geht gerne Wandern, ist in einer Band. Regisseurin Wagner sagt dazu: „Sie ist in der Lage, es zu genießen, auf Twitch zu sein, ohne, sich davon einvernehmen zu lassen.“ Im Lauf des Films soll zu sehen sein, wie sie Narcissa hilft, es ihr gleichzutun:

Ich denke, eine Möglichkeit, den Kreislauf zu durchbrechen, ist es, andere Menschen in deinem Leben zu haben, die eine andere Perspektive zur Verfügung stellen können. Im Film kann man wirklich sehen, wie Alex das für Narcissa tut. Sie ist nicht nur für sie da, sie öffnet ihr ihre Welt. Jane Wagner via Polygon

Heute soll die Streamerin endlich glücklich sein

Wo steht sie heute? Break the Game besteht aus Ausschnitten aus Narcissa Wrights Online-Auftritten sowie eigenen Aufnahmen und wurde beim Tribeca Festival positiv aufgenommen, Wagner erhielt eine besondere Erwähnung der Jury als beste Regisseurin einer Dokumentation. Wright selbst erschien jedoch nicht, sie will sich offenbar eine Auszeit von der Öffentlichkeit nehmen.

Ihr Twitch-Account ist noch immer gesperrt, ihr letztes YouTube-Video liegt mehr als ein Jahr zurück. Dafür soll sie mittlerweile glücklicher sein, soziale Kontakt pflegen und auf sich achtgeben:

Ich war sehr stolz auf Narcissa, weil sie erkannt hat, was sie braucht und für sich eingestanden ist. Sie nimmt sich diese Zeit, um sozusagen auf das nächste Level ihres Lebens zu gelangen. Jane Wagner via Polygon

Mit d__gurl ist die Streamerin zwar nicht mehr liiert, sie sollen jedoch eine enge Freundschaft zueinander haben.

Unter den YouTube-Videos von Narcissa Wright finden sich Kommentare, die teilweise erst wenige Wochen alt sind. Darin sprechen Fans der Streamerin ihre Unterstützung aus und hoffen darauf, dass sie eines Tages zurückkommt. Ob das wirklich geschieht, bleibt abzuwarten.

Mit gerade einmal 13 Jahren eroberte das Fortnite-Wunderkind Ewok die Herzen der großen Streamer und der Zuschauer. Das war 2019. Wie es danach für den jungen gehörlosen Streamer weiterging, könnt ihr hier nachlesen:

Gehörloser Twitch-Streamer eroberte mit Fortnite alle Herzen – Was wurde eigentlich aus Ewok?