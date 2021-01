Rogue Company ist ein kostenloser Shooter und wird von Hi-Rez, dem Publisher von Paladins und SMITE, vertrieben. Im Rahmen der Veranstaltungen „Hi-Rez Showcase“ wurden nun Details zur Zukunft vorgestellt. Und die klingen spannend und ambitioniert.

Das ist Rogue Company: Der Third-Person-Shooter startete im Oktober 2020 eine offene Beta und setzt auf flotte Action kombiniert mit taktischem Gameplay. Ihr könnt aktiv Ausweichrollen nutzen und Deckung suchen, während ihr versucht eure Feinde mit euren Waffen und Fähigkeiten auszuschalten.

Ihr bestreitet die Kämpfe mit einem sogenannten Rogues. Dabei handelt es sich um die Helden des Spiels, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen.

Der Shooter setzt dabei auf verschiedene Spielmodi im 4v4:

Extraction: Hackt als Angreifer das Ziel oder hindert als Verteidiger eure Gegner daran. Ist das Ziel gehackt oder sind alle Spieler eines Teams besiegt, ist die Runde vorbei.

Strikeout: Wie Extraction, aber jedes Team hat eine bestimmte Anzahl an Tickets, um gefallene Rogues neu ins Spiel zu holen. Strikeout mischt also Extraction mit einer Art Deathmatch.

Demolition: Klassischer Bomben-Modus. Ein Team muss in vorgegebener Zeit eine Bombe platzieren, das andere Team muss das verhindern.

Einen Überblick über das Spiel findet ihr in unserer ausführlichen Vorstellung von Rogue Company. Wer nur Gameplay sehen möchte, findet in diesem Video einen guten Einblick:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie verlief der Start von Rogue Company? Der Shooter erschien direkt für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC mit eigenem Client und im Epic Game Store. Es kann inzwischen auch auf den Next-Gen-Konsolen gespielt werden. Dabei bietet Rogue Company Crossplay zwischen allen Plattformen an.

Der Start des Spiels verlief ohne große Aufmerksamkeit, trotzdem schien es recht gut anzukommen. Auf Metacritic erreichte der Shooter für den PC eine Wertung von 75, auf der Xbox von 76 und auf der PS4 von 80. Insgesamt gab es jedoch nur 8 Tests auf allen Plattformen zusammen, was den Wert etwas verfälscht.

Nach Aussage der Entwickler gab es 2020 über 15 Millionen Spieler, die sich Rogue Company angesehen haben.

Inzwischen gibt es im Subreddit zum Spiel jedoch einige Kritik, weil es bisher kaum neue Updates und Infos zur Zukunft des Spiels gegeben hat. Doch das hat sich nun geändert.

Neuer 2v2 Modus und Start der Season 1 mit neuen Rogues

Beim „Hi-Rez Showcase“ wurden neue Details zur Zukunft von Rogue Company verraten. Dabei ging es sowohl um die kommenden Wochen als auch die allgemeine Vision für die Zukunft.

Was passiert in den kommenden Wochen? Schon nächste Woche, also in der Zeit vom 11. bis 15. Januar, soll ein neuer 2v2 Wingman-Modus erscheinen. Dabei handelt es sich um ein klassisches Deathmatch auf einer kleinen Karte.

Anfang Februar soll dann die erste Season des Spiels starten. Sie bringt:

Den neuen Rogue Kestrel

Einen Reset fürs Ranked zusammen mit einer kompletten Überarbeitung

Einen Battle Pass mit 50 Level und kostenlosen sowie Premium-Inhalten. Letztere gibt es für Echtgeld, wobei es sich nur um kosmetische Inhalte handeln soll

In der Mitte der ersten Season wird es dann ein weiteres Update geben. Dort sollen ein weiterer Rogue und die neue Map Hollows veröffentlicht werden.

Die Roadmap für Season 1.

Das ist der neue Roge Kestrel

Kestrel wird eine Duellantin. Sie ist etwas älter und hat ihre Karriere als Rogue eigentlich schon hinter sich. Stattdessen fokussierte sie sich in letzter Zeit auf ihre eigene Fashion-Company.

Doch nun wurde sie von der Company zurückbeordert und steigt wieder voll in das Geschehen ein.

Ihre besondere Fähigkeit besteht aus Drohnen, die sich auf ihren Schultern befinden. Diese können zusätzlich Raketen abschießen und sie damit im Kampf unterstützen.

Die Konzepte des neuen Rogues Kestrel.

Wer Kestrel spielen möchte, kann sie sich über Ingame-Währung erspielen oder sie direkt für Echtgeld kaufen, ähnlich wie es im MOBA LoL der Fall ist.

Hi-Rez bietet außerdem einen Year 1 Pass an, in dem Kestrel, die anderen Rogues des Jahres, spezielle Skins und Echtgeld-Währung enthalten sind. Der Pass kostet 25 Dollar.

Ranglisten werden an das bekannte Prinzip aus MOBAs angepasst

Eine weitere große Neuerung mit der Season 1 ist die Überarbeitung der Ranglisten. Statt wie bisher mit Punkten zu arbeiten, wird ein System mit Rängen eingeführt:

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Master

Rogue

Alle Ränge haben 5 Divisionen, von Bronze 5 bis Bronze 1, bevor ihr in den neuen Rang aufsteigt. Die einzige Ausnahme hier ist Rogue. Diesen Rang sollen jedoch nur wenige Prozent der Spieler in einer Season erreichen können.

Wer an den Ranglisten-Matches teilnehmen möchte, muss zudem erstmal Level 30 in Rogue Company erreichen.

8 neue Charaktere und regelmäßige Seasons

Wie sieht die allgemeine Zukunft von Rogue Company aus? Insgesamt planen die Entwickler alle 3 Monate eine neue Season zu veranstalten. Diese soll Balance-Anpassungen und neue Inhalte mit sich bringen, darunter neue Maps, Events und Rogues.

Mit jeder Season sollen 2 neue Charaktere erscheinen – einer zum Start, einer in einem Mid-Season-Patch. Für 2021 sind also 8 neue Helden für den Shooter geplant.

Was sagt ihr bisher zu Rogue Company? Habt ihr ihn schon ausprobiert oder hat dieser Beitrag euer Interesse geweckt? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Wer zudem auf der Suche nach weiteren Multiplayer-Shootern ist, findet hier eine Liste mit den besten kostenlosen Shootern im Jahr 2021.