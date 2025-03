Macher von einem Geheimtipp auf Steam bringen neuen Shooter, sieht aus wie die Tochter von Doom Slayer und Master Chief

In einem neuen Shooter auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S fühlt ihr euch wie die Tochter von Doom Slayer und Master Chief. Das Studio dahinter hat sogar bereits ein Spiel entwickelt, das auf Steam als Geheimtipp gilt.

Was ist das für ein neues Spiel? Das Spiel trägt den Namen Metal Eden und ist ein Shooter mit einem Sci-Fi-Setting, das in Richtung Cyberpunk geht. Entwickelt wird das Spiel von Reikon Games – einem Studio aus Polen, das bereits für einen Shooter-Geheimtipp auf Steam verantwortlich ist.

Den neuen Trailer zu Metal Eden seht ihr übrigens hier:

Das letzte Spiel der Entwickler war bereits „verdammt stark“

Von welchem Geheimtipp ist die Rede? Reikon Games hat ebenfalls das auf Steam zu 89 % positiv bewertete Ruiner veröffentlicht, einen Action-Shooter mit isometrischer Kameraansicht. Auf Ruiner weisen allerdings erst die Kommentare unter dem Trailer auf YouTube hin. Ein großer Fehler meinen einige:

So schreibt xer0signal: „Verstehe nicht, warum sie nicht erwähnen, dass das von den RUINER-Entwicklern gemacht wurde.“

justinl8791 pflichtet ihm bei und schreibt: „Ja, Reikon sollte mehr auf ihr Erbe stolz sein. Ruiner war verdammt stark.“

Ruiner bot zwar ebenso wie Metal Eden ein düsteres Cyberpunk-Setting, doch im Hinblick auf das Gameplay geht das neue Spiel einen anderen Weg.

Deshalb erinnert Metal Eden an Doom Eternal: Ihr ballert aus der First-Person-Ansicht, weicht Angriffen geschickt aus und lauft an Wänden entlang. Noch dazu habt ihr einen Greifhaken, um euch an Kanten hochzuziehen, und ein Jetpack.

Die Protagonistin Aska könnte glatt als die Tochter von Doom Slayer und Master Chief durchgehen, so geschickt und entschlossen wie sie sich durch ihre Feinde metzelt. So überspitzte Finisher wie in Doom scheinen euch allerdings nicht zu erwarten. Zumindest legt der Trailer bislang keinen Fokus darauf.

Wollt ihr euch selbst vom Spielgefühl überzeugen, so habt ihr ab dem 8. April auch die Gelegenheit dazu, denn dann erscheint eine kostenlose Demo zum Shooter. Metal Eden erscheint am 6. Mai 2025 für den PC auf Steam sowie für PS5 und Xbox Series X|S.

