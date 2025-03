Für nur 10 € könnt ihr euch in einem Shooter auf Steam wie ein unaufhaltsamer Actionheld aus den 80ern fühlen

In einem Shooter auf Steam fühlt ihr euch wie ein unaufhaltsamer Actionheld aus den 80ern – und das für gerade einmal 10 €.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist von RoboCop: Rogue City. Der First-Person-Shooter von Teyon, die auch Terminator: Resistance entwickelt haben, erschien am 2. November 2023 für den PC auf Steam und im Epic Games Store sowie für die Konsolen PS5 und Xbox Series X|S.

Derzeit bekommt ihr RoboCop: Rogue City auf Steam für nur 9,99 € statt 49,99 €. Dieses Angebot gibt es allerdings nur noch bis zum 13. März.

Einen Trailer zu RoboCop: Rogue City seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? In RoboCop: Rogue City schlüpft ihr selbst in die Rolle des berühmten RoboCop – halb Mensch, halb Maschine –, der im Jahr 1987 seinen ersten Film bekam. Die Story des Spiels ist zwischen RoboCop 2 und 3 angesiedelt.

Als RoboCop begebt ihr euch in den Straßen von Old Detroit auf die Jagd nach Kriminellen. Eure Arbeit als Polizist besteht nicht nur daraus, Verbrecher über den Haufen zu schießen (was ihr allerdings oft genug tut) – ihr führt ebenso Ermittlungen, sucht nach Beweisen und führt Verhöre durch.

Shooter-Empfehlung besonders für Filmfans

Lohnt sich RoboCop: Rogue City für Fans der Filme? Wenn man den sehr positiven Reviews auf Steam glauben will, dann ja. Die fallen zu 88 % positiv aus – vor allem, weil ihr euch im Spiel wirklich wie ein unaufhaltsamer Actionheld fühlen könnt.

iOverslept auf Steam: “Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals ein RoboCop-Spiel bekommen würden, das sich tatsächlich wie RoboCop anfühlt – aber hier sind wir.”

Ksam1492 auf Steam: “Das Spiel trifft die RoboCop-Erfahrung perfekt: schwere Schritte, explosive Schusswechsel und Kriminelle, die auf die harte Tour lernen, dass sich Verbrechen nicht lohnt!”

Für die Immersion pfeift das Spiel auch auf den Shooter-Trend zu immer schnellerem Gameplay und mehr Mobilität. Als Cyborg seid ihr nun mal nicht dauernd am Ausweichen und Herumspringen. Ihr seid zwar so schwerfällig wie ein Panzer, aber auch genauso standhaft.

Mit der Rückkehr von Peter Weller, dem Originalschauspieler von RoboCop, wird das Erlebnis noch einmal abgerundet. Weller leiht dem Polizisten auch in Rogue City seine Stimme.

MeinMMO-Autor Nikolas Hernes hat RoboCop: Rogue City bereits selbst gespielt und kann den Shooter jedem ans Herz legen, der Fan der Marke ist und nicht auf der Suche nach schneller Action ist. Mehr dazu lest ihr hier: In diesem Shooter fühle ich mich, als wäre ich ein Actionheld der 80er, gegen den niemand eine Chance hat