Ego-Shooter auf Steam mit 99 % positiven Bewertungen bekommt große kostenlose Erweiterung mit 9 neuen Leveln

Spieler auf Steam schwärmen von einem echten Shooter-Geheimtipp. Der hat jetzt auch noch eine große, neue Erweiterung bekommen, und das komplett kostenlos.

Von welchem Spiel ist die Rede? Die Rede ist von I Am Your Beast, einem Ego-Shooter des Entwicklers Strange Scaffold. Mit dem „Support Group“-Update bekamen Spieler am 22. November 2024 eine kostenlose Story-Erweiterung. Optisch bietet das Spiel einen Comic-Look mit recht blutiger Action.

Hier geht es zu I Am Your Beast auf Steam

Hier seht ihr einen Trailer zum Spiel:

Was kommt alles mit dem neuen Update hinzu? Das „Support Group“-Update fügt dem Spiel einen neuen Epilog mit 9 Leveln hinzu. Die sollen Spielern noch mehr einzigartige Möglichkeiten bieten, gegen die COI vorzugehen. Neue Zwischensequenzen gibt es dafür ebenfalls.

Stylischer Rachefeldzug in Sandbox-Leveln

Worum geht es im Spiel? Als Geheimagent Alphonse Harding befindet ihr euch auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen eine militärische Gruppierung mit dem Namen COI. Ihre Schergen erledigt ihr in waghalsigen Manövern, in denen ihr Bäume hochklettert und Ziplines entlang balanciert.

Das Spiel besteht aus mehreren Leveln, die durch eine Hauptstory miteinander verbunden sind. Jedes Level ist für sich genommen eine eigene Micro-Sandbox, an deren Ende ihr einen Rang erhaltet. Der hängt davon ab, wie schnell ihr seid und wie viele Nebenziele ihr dabei abschließt.

Im Kampf gegen die COI stehen euch zahlreiche Waffen zur Verfügung: Schrotflinten, Sturmgewehre und Pistolen, aber auch Messer und sogar Bärenfallen. Wenn es die Situation verlangt (oder ihr einfach Lust darauf habt), könnt ihr einem Feind sogar eure Pistole gegen den Kopf schmeißen.

Spieler auf Steam bewerten „Äußerst positiv“

Wie kommt das Spiel derzeit an? Auf Steam glänzt I Am Your Beast mit einer (fast) perfekten Wertung seitens der Spieler: Das Spiel kommt auf 99 % positive Bewertungen. Von insgesamt 1.552 Rezensionen sind nämlich gerade einmal 11 negativ.

Gelobt werden das flüssige, schnelle Gameplay, der großartige Soundtrack und die stimmungsvoll inszenierte Hauptstory. Wer alle Level auf dem höchsten Rang abschließen will, kann recht viel Zeit mit dem Shooter verbringen. Ansonsten ist das Spiel relativ kurz.

Ein Spieler kritisiert, dass die Level ein gewisses Mindesttempo erfordern, um in der Story voranzukommen. Einfach nur ans Ende zu gelangen, ohne die Nebenziele im Blick zu behalten, klappt auch nicht immer. Ihr werdet also in dieser Hinsicht ein wenig gegängelt.

In einer weiteren Perle auf Steam erlebt ihr mit Freunden verrückte Weltraumabenteuer. Das Spiel kommt ebenfalls sehr gut an und hat erst vor kurzem den Early Access verlassen. Falls ihr interessiert seid, erfahrt ihr in diesem Artikel mehr dazu: Ein neues Weltraum-Spiel auf Steam ruiniert Freundschaften und die Spieler lieben es