Shooter-Profi verliert angeblich 285.000 Euro, weil er einem riskanten NFT-Trend gefolgt ist

Die neuen Investoren besitzen dann zwar tausende Coins und NFTs, die durch die Verkäufe der alten Besitzer jedoch wieder stark an Wert verlieren oder sogar wertlos werden. Hier spricht man dann von „Pump and Dump“.

Solche Pump-Aktionen werden häufiger genutzt, um NFTs Wert zu verschaffen. So hatte etwa die „Azuki NFT collection“ ihren Wert in so einer Aktion von 1 ETH auf 20 ETH gesteigert (via business2community.com ).

Was genau ist passiert? WARDELL selbst behauptet auf Twitter, dass er zwischen 200.000 und 300.000 US-Dollar durch NFTs verloren habe. Das Geld soll er in das Projekt „Catalina Whale“ investiert haben.

