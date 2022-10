Shooter ist seit 5 Monaten auf Steam – Bald ist er tot

Der Shooter „Nine to Five“ startete am 16. Mai 2022 auf Steam. Gerade einmal 5 Monate später, am 19. Oktober, wurde jedoch bereits das Aus des Spiels bekannt gegeben.

Um welchen Shooter handelt es sich? Bei dem Shooter handelt es sich um den Spieltitel „Nine to Five“. Das Game ist ein teambasierter Multiplayer im First-Person-Manier, wo es darum geht, den Gegner mit einer guten Strategie und Zusammenarbeit im Squad zu schlagen.

Der Shooter stammt vom Entwicklerstudio Redhill Games und launchte am 16. Mai 2022 auf Steam.

MeinMMO hatte damals zu Beginn des Spiels im Early Access, im Jahr 2020, näher erklärt, wie das Gameplay im Shooter aussieht.

Doch nun, gerade einmal fünf Monate nach dem offiziellen Release des vollen Spiels, gab es am 19. Oktober 2022 eine Bekanntmachung, dass die Server bald down gehen.

Wie lange sind die Server noch online? Es wird keine weiteren Updates oder Patches für das Spiel geben, jedoch sind die Server dieses Jahr noch online. Dann, am 18. Januar 2023, gibt es die endgültige Schließung.

Warum schließt der Shooter auf Steam?

Was schreiben die Entwickler zur Schließung? In einer Bekanntmachung auf Steam äußerte sich das Team von „Redhill Games“ zur baldigen Schließung. Es heißt darin, dass sie ihre Entscheidung gründlich durchdacht haben, aber jetzt zum Entschluss gekommen seien, Nine to Five auf Eis zu legen. Ihnen wäre die Entscheidung jedoch nicht leicht gefallen.

Das Team sei sich durchaus bewusst, dass viele Spieler an dem Spiel hängen, jedoch seien keine regelmäßigen Updates mit neuen Inhalten möglich, weshalb sie die Entscheidung treffen würden, die Server zu schließen.

Zu weiteren Fragen der Spieler, was zukünftige Spiele des Teams von Redhill Games anbelangt, sowie was Rückerstattungen betrifft, wird auf die FAQs der Webseite verwiesen.

Wie geht es weiter? In der Ankündigung heißt es: „Von diesem Moment an werden wir uns von der Entwicklung unserer eigenen Titel abwenden und uns auf die Zusammenarbeit mit anderen Spieleentwicklern bei gemeinsamen Projekten konzentrieren“ (via Steam).

Anscheinend fließen also Ressourcen und Zeit des Teams nun in zukünftige Projekte, die sie in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen entwickeln.

