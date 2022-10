Quietschbunter Shooter bringt Karten-Decks ins Genre – Könnte eure Freundschaften ruinieren

„Friends vs Friends“ kombiniert das Shooter-Genre mit Karten-Decks. Ihr spielt flauschige Tiercharaktere und könnt gegen eure Freunde in actionreichen Kämpfen antreten. Der Shooter soll auf Steam erscheinen. Der Trailer sowie die Screenshots versprechen ein quietschbuntes Spiel.

Was ist das für ein Spiel? Friends vs Friends (PC & Konsole) wird ein actiongeladener Online-Shooter in PvP-Manier. Es vereint Kampfelemente mit Deckbuilding.

Der Spieler wählt einen der Tiercharakter, stellt sich sein Karten-Deck zusammen und tritt gegen seine Freunde in Online-Matches an.

Im Laufe des Spiels könnt ihr weitere Charaktere freischalten, welche über individuelle Fähigkeiten verfügen und bestimmte Effekte auf euer Kartendeck haben. Insgesamt verfügt das Spiel über zehn Figuren, aus denen ihr auswählen könnt.

Hier seht ihr den quietschbunten Trailer zu Friends vs Friends:

Welche Spielmodi gibt es? Ihr habt in Friends vs Friends die Möglichkeit 1v1 oder 2v2 online gegen andere zu spielen. Entweder ihr benutzt die Online-Spielersuche, um selbst im Kampf anzutreten oder ihr schaut euren Freunden im Zuschauermodus beim Zocken zu.

Es gibt ein Stufensystem in Friends vs Friends, in dem ihr euch langsam an die Spitze hochzocken könnt.

Im Trainingsmodus könnt ihr eure Fähigkeiten im Spiel verbessern. Nutzt den Modus, um euch mit der Spielumgebung vertraut zu machen oder gegen die KI anzutreten.

Wie sieht das Deck aus? Es gibt unterschiedliche Kartentypen im Deck:

Kräfte

Waffen

Debuff

Ihr könnt euer Deck mit immer neuen Karten erweitern, indem ihr Kartenpakete öffnet. Auch habt ihr die Möglichkeit im Spiel eure bisherigen Karten zu verbessern.

Auf Steam betont das Spiel: „Es sind keine Mikrotransaktionen für den Fortschritt erforderlich – NIEMALS!“ (via Steam)

Wie soll es nach dem Release weitergehen? Für das Spiel werden bereits einige Inhalte angekündigt, die nach dem Launch hinzukommen sollen. Neue Charaktere und Maps werden ergänzt und das Deck mit weiteren Karten ausgebaut. Auch In-Game-Events sollen in Friends vs Friends veranstaltet werden.

Für welche Plattformen erscheint Friends vs Friends? Der Shooter soll für PC sowie Konsolen erscheinen. Für welche Konsolen genau ist bisher noch nicht bekannt gegeben.

Auf Steam wird es das Spiel jedoch schon sicher geben und ihr könnt es euch auch schon hier auf eurer Wunschliste vormerken.

Wann erscheint die Friends vs Friends? Bisher ist kein konkretes Datum angeben. Auf der Steam-Seite des Shooters heißt es aktuell noch TBA (To Be Announced).

Was sagt ihr zu Friends vs Friends? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

