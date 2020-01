Neuer Shooter startet heute die Beta – Lockt Fans von Destiny 2 und Halo

Der Shooter Disintegration startet heute in die Beta und dürfte vor allem für Fans von Destiny und Halo interessant sein, denn das Setting erinnert stark an die Spieleklassiker.

Was ist Disintegration? Der Shooter stammt von Entwickler Marcus Lehto, der für Bungie unter anderem an Halo mitgearbeitet hat. Nun steht er mit seinem eigenen Entwicklerstudio V1 Interactive vor der Veröffentlichung von Disintegration, welches auf der gamescom 2019 angekündigt wurde.

Der Shooter erinnert dabei an Destiny oder Halo, Entwickler Lehto hat nämlich viele Teile aus seinen vorherigen Spielen in Disintegration eingebaut. Es unterschiedet sich aber auch in vielen Hinsichten, sodass sich ein Blick in das neue Game lohnt.

Beta startet heute – Das müsst ihr wissen

Wann geht die Beta los? Disintegration startet heute, am 28. Januar in die geschlossene Beta. Dort können nur Spieler teilnehmen, die sich vorher auf der Website des Spiels registriert haben und ausgewählt wurden.

Alle anderen Spieler müssen aber nicht lange warten. Schon am 31. Januar startet die Open Beta, wo dann alle Interessenten teilnehmen können.

Was genau bietet Disintegration? Wer gerne das Setting der Destiny- oder Halo-Welt mag, der kommt hier voll auf seine kosten. Es spielt in einem Sci-Fi-Universum und bietet euch actiongeladene Schlachten im Ego-Modus.

Das Spiel ist aber gewiss kein Abklatsch von Bungies Spielen. Im Gegenteil: Es verbindet viele Elemente von den verschiedenen Spielen und gibt dazu noch eine eigene Note hinzu.

So gibt es die Fahrzeugkämpfe, die man aus Halo kennt oder auch die Strategie-Elemente aus der Myth-Teilen.

Das besondere an Disintegration ist aber, dass ihr selbst in einem Gravcycle unterwegs seid, welches aber auch eure wichtigste Waffe im Gefecht ist. Ihr steuert eine Truppe von NPCs und fliegt in eurem Gravcycle über den Köpfen dieser umher.

Ihr müsst taktisch vorgehen, denn ihr sollt eure unterschiedlichen Truppen koordinieren, die allesamt andere Fähigkeiten haben. Kennt also die Fähigkeiten eurer Truppen und setzt sie im richtigen Zeitpunkt ein.

Ihr selbst greift also vor allem von hinten in die Schlacht ein und sitzt in eurem Gravcycle. Selbst auf dem Boden kämpfen steht hier nicht im Vordergrund.

Von diesem Gefährt herunter befehlt ihr eure Truppen

Wie läuft der Multiplayer ab? Es gibt insgesamt 3 Modi im Multiplayer. So gibt es unter anderem den Modus „Retrieval“, bei dem ihr euren Kommandanten steuert und über eine kleine Truppe von NPCs verfügen könnt. Im 5 gegen 5 tretet ihr dann gegeneinander an und müsst in der gegnerischen Basis eine Sprengladung unterbringen und diese in die Luft jagen.

Ist es eine Alternative zu Bungies Spielen? Das kann man aktuell noch nicht hervorsagen. Disintegration ist vor allem so interessant, weil jemand daran mitgearbeitet hat, der Erfahrungen im Bereich Destiny und Halo hat. Er weiß also auch, worauf es bei einem solchen Spiel ankommt.

Wer die verrückten Welten von Bungie liebt, der sollte definitiv einen Blick in Disintegration werfen. Ob das Spiel langfristig überzeugen kann und das kleine Entwickler-Studio ihre Versprechen einhalten können, wird sich in der Beta zeigen.

Wann hat Disintegration seinen Release? Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Disintegration soll 2020 auf PC, PS4 und Xbox erscheinen.

