Ohne diese genialen Sennheiser-Earbuds geh ich nicht mehr trainieren: Jetzt bekommt ihr sie fast zum halben Preis!

Die Sennheiser Sport True Wireless Earbuds haben sich für mich inzwischen zu einem unverzichtbaren Allrounder entwickelt – egal ob beim Krafttraining im Gym, beim Joggen draußen oder einfach so im Büroalltag.

Ihr Sound ist klar, kraftvoll und liefert genau den Schub, den ich brauche, um beim Training noch eine Schippe draufzulegen oder unterwegs einfach kurz abzuschalten.

Was mir besonders gefällt: Die Ohrhörer sitzen nicht nur sicher, sondern sind auch richtig robust gebaut – sie halten literweise Schweiß oder einen kräftigen Regenschauer problemlos aus. Damit sind sie nicht nur klanglich, sondern auch in Sachen Alltagstauglichkeit absolut verlässlich.

Dank starkem Sennheiser-Sound und beachtlicher Akkulaufzeit lassen euch diese Earbuds nicht so schnell im Stich.

Ich nutze die Sennheiser Sport True Wireless Earbuds schon seit fast zwei Jahren – vor allem wegen ihres beeindruckend klaren Klangs und der kräftigen Bässe, die dank ihrer 7 mm TrueResponse-Schallwandler richtig gut zur Geltung kommen.

Ziemlich praktisch: Über die Sennheiser App kann ich den Sound ganz nach meinem Geschmack anpassen – egal ob ich gerade Musik höre oder einen Podcast. Für Letzteres gibt’s sogar einen speziellen Modus, der Stimmen besonders deutlich und präzise wiedergibt.

Ein echtes Highlight ist für mich die Adaptable Acoustics-Funktion. Ich kann je nach Situation zwischen offenen und geschlossenen Ohradaptern wechseln: Die offenen helfen mir dabei, Umgebungsgeräusche besser wahrzunehmen, etwa draußen beim Laufen. Wenn ich im Gym volle Konzentration brauche, setze ich auf die geschlossenen – die schotten mich richtig ab und lassen mich komplett im Klang versinken.

Bis zu 27 Stunden Akkulaufzeit und exzellente Ergonomie

Was mir an den Sennheiser Sport True Wireless Earbuds sofort gefallen hat, ist das schlichte, aber robuste Design. Sie wirken hochwertig verarbeitet, sind super stabil und dank der IP54-Zertifizierung muss ich mir selbst bei schweißtreibenden Einheiten oder Regen keine Sorgen machen – perfekt also für jedes Workout, egal ob im Studio oder draußen.

Dank IP54-Zertifizierung können auch Schweißperlen oder Regentropfen den Sennheiser Sport True Wireless nichts anhaben.

Auch die Akkulaufzeit hat mich überzeugt: Ich komme auf bis zu 9 Stunden Wiedergabe am Stück, und mit der kompakten Ladebox sind nochmal 18 zusätzliche Stunden drin. Das ergibt stolze 27 Stunden Gesamtspielzeit, was für meine Trainingssessions und meinen Arbeitsalltag mehr als ausreichend ist.

Besonders gut durchdacht finde ich die Auswahl an Ohrstücken. Im Lieferumfang waren drei verschiedene Größen an Ohradaptern und vier Varianten von Ohrfinnen dabei. So konnte ich die Earbuds genau auf meine Ohren anpassen – sie sitzen sicher

