Spieler bekommt einen Erfolg in Baldur’s Gate 3, den nur 3 % der Leute auf Steam erreicht haben, musste davon heulen

Ein Spieler auf Reddit berichtet von seiner ersten Erfahrung mit einem Ende in Baldur’s Gate 3, das nur sehr wenig Spieler erreicht haben – oder vielleicht überhaupt erreichen wollen. Denn es hat ihn emotional echt mitgenommen.

Welches Ende hat der Spieler erreicht? In einem Redditpost berichtet der Spieler Ok_Preparation6937 von einem Ende, das insgesamt von recht wenigen Spielern erreicht wurde. Es handelt sich um das Ende „Ganz der Papa“: Das Dunkle Verlangen (Dark Urge) übernimmt das Nesserhirn in Bhaals Namen, besteigt den Blutthron – und zerstört letztendlich die Welt und alles Leben. Ein Ende, welchem man gerne den Titel als das „böseste“ Ende geben könnte.

Während du an die kommenden, glanzvollen Tode denkst, schickt Vater eine Vorahnung eures rot-glänzenden Schicksals: Du bist das Ende. Das letzte lebende Wesen, während alle anderen durch deine Hand getötet wurden. Alleine, inmitten ihrer Galle, am Ende der Ewigkeit. Dann, und nur dann, wird Vater stolz sein. Erzähler aus Baldur’s Gate 3 während des Endes „Ganz der Papa“.

Doch der Spieler hat sich ein wenig anders gefühlt, als sein Charakter am Ende seines Durchlaufes: „Ich möchte einfach heulen.“ (via Reddit)

Reaktionen reichen von Angst bis Euphorie

Wie hat sich der Spieler mit seinem Ende gefühlt? Der Spieler schreibt, dass ihn das Ende vollkommen überwältigt habe:

„Ich habe ein Ende erreicht, das nur 3 % der anderen Spieler bekommen haben. Aber ich fühle mich leer und es war ein furchtbares Ende, weil es so böse war. […] Ich habe einfach … Ich war noch nie in der Lage, in Spielen den bösen Weg zu wählen, ein Lob an Larian, dass sie ein wirklich verdammt böses Ende gemacht haben.“

Er fügt außerdem hinzu, dass er nun einen Spieldurchlauf im Honor-Mode spielt, in dem er ein Dunkles Verlangen spielt, der seine Vergangenheit und seinen Vater ablehnt.

Was sagen andere Spieler zu diesem Ende? In seinem Post fragt er auch andere Spieler des Subreddits, ob jemand das gleiche Ende gespielt hat und ob sie es bereuen. Die Reaktion ist gemischt, aber teilweise deutlich euphorischer im Vergleich zum Verfasser des originalen Posts:

„Nach dem Ende musste ich mir etwas Zeit nehmen. Es war so weit weg von jeglicher Menschlichkeit, brutal und erbärmlich zugleich. […] Ansonsten haben sie es wirklich auf den Punkt gebracht. Das Absolute und die völlige verschwenderische Leere von allem zu werden. Brilliant“ schreibt tarpex.

„Meine erste Kampagne. Ich bereue es nicht. Ich habe es jetzt schon so oft gemacht. Schickt Hilfe, ich muss kaputt sein“, schreibt ghostarray.

„Ich liebe es zwar, Erfolge zu erzielen, aber ich bin nicht in der Lage einen bösen Spieldurchlauf durchzuziehen. Deshalb bin ich sehr froh über Leute wie dich, die sich das zutrauen und Leute, die Spaß daran haben. Damit ich das sehen kann“, schreibt Darth_Peregrine.

Baldur’s Gate 3 ermöglicht es Spielern als Held und Retter von Baldur’s Gate zu Enden, oder zu dessen Vernichter zu werden. Ihnen bleiben hier moralisch überraschend wenig Grenzen gesetzt – was eine Vielzahl von ihnen mit Handkuss annehmen. Wer mehr Details zu den Möglichkeiten eines bösen Finales in Baldur’s Gate 3 erfahren will, kann hier auf MeinMMO mehr erfahren: Baldur’s Gate 3 zeigt ein neues, böses Ende – und es ist richtig finster