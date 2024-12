Glückspilz bekommt seltenes Pokémon-Geschenk im Wert von bis zu 15.000 Euro – Aber es gibt einen Haken

Ein Sammler hat zu Weihnachten 3 der seltensten Booster-Packs bekommen, die es im Sammelkartenspiel zu Pokémon gibt. Was sie so wertvoll macht und wo der Haken liegt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Geschenk? Reddit-Nutzer „Elven_goblin“ teilte am 27. Dezember 2024 ein ganz besonderes Weihnachts-Geschenk mit der Pokémon-Community: Ein Dreierset der ersten Erweiterung des Pokémon-Kartenspiels in der seltenen „Black Triangle“-Version.

Dazu schrieb der Glückspilz auf Reddit: „Mein Schwiegervater arbeitete bei Wizards [of the Coast, Anm.d.Red.], als diese Packs erschienen, also hat er sie umsonst bekommen. Er entschied sich, sie mir und meinem Ehemann zu geben.“

Bis zu 15.000 Euro für alle 3 Booster

Wie viel sind die Booster wert? Wie viel die Booster wert sind, hängt von ihrem Zustand ab. Auf ebay liegen viele Angebote für ein einzelnes Pack bei etwa 1.000 US-Dollar, selbst ohne PSA-Bewertung oder Versiegelung.

Ein neuwertiges Set mit PSA 10 kann aber schnell 6.500 $ kosten (via ebay). Ein Angebot verlangt sogar 15.000 Euro für das Dreierset (via ebay). Elven_goblin könnte die Booster-Packs also vermutlich ohne Schwierigkeiten für 3.000 Dollar oder mehr verkaufen – und der Preis wird mit der Zeit wohl eher noch steigen.

Was ist PSA Grading? PSA ist eines der verbreitetsten Bewertungs-Systeme (englisch: „Grading“) für Sammelkarten und arbeitet mit einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 dem bestmöglichen Zustand vorbehalten ist. Wer den Zustand seiner Karten – oder der Booster Packs – auf diese Weise bewerten lässt, kann sie in der Regel teurer verkaufen. Eine weltweit anerkannte Alternative ist der BGS Beckett Grading Service. Bei Investment Collector erfahrt ihr mehr über die einzelnen Anbieter und ihre Vorteile.

Was macht die Booster so wertvoll? Pokémon-Karten wurden damals noch von Wizards of the Coast übersetzt und verbreitet, der Firma hinter dem bekannten Sammelkartenspiel Magic: The Gathering.

Bei dem besagten Basis-Set druckte das Unternehmen seinerzeit versehentlich Booster-Packs mit einem Logo, das sie fälschlicherweise als Erstauflage bezeichnete. WotC entschied sich jedoch, die Packungen nicht einfach neu zu drucken, sondern ein schwarzes Dreieck über das Logo zu drucken.

Diese geschichtsträchtigen Drucke machen die Booster nun ihrerseits zu seltenen Sammler-Stücken. Dazu kommt noch, dass es sich um das komplette Set handelt, mit allen drei Starter-Entwicklungen der 1. Generation auf der Verpackung. Ihr seht die Packs im Post von Elven_goblin:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Nichts für Neugierige

Wo liegt der Haken? Um diese Summen zu erzielen, müssen die Booster ungeöffnet sein. Das bedeutet, dass man möglicherweise niemals erfährt, welche Karten sich in den Packs befunden hätten. Für einen Gelegenheits-Sammler dürfte aber gerade das Öffnen das Reizvolle sein.

Finanziell dürfte sich das Öffnen jedoch kaum lohnen, denn selbst das begehrte holografische Glurak aus dem Base-Set gibt es auf ebay ab ein paar Hundert Dollar, wobei natürlich auch hier Ausreißer nach oben dabei sind. Geöffnet bringen die Booster aber nur noch etwa 50 Euro ein.

Dementsprechend raten die meisten Nutzer in den Kommentaren auf Reddit auch dazu, die Packs geschlossen zu lassen und am besten schnellstmöglich zur Bewertung einzureichen. Es gibt aber auch Gegenstimmen.

Juusie meint etwa: „Die Leute, die OP davon abraten, die Packs zu öffnen, sind langweilige, traurige Leute, die sich nur für das Geld interessieren […]“ (via Reddit)

NintyGC ist unentschlossen: „Ich wünsche, ich hätte so ein Glück! […] Das neugierige Ich würde sie öffnen, aber der Sammler in mir würde sie verschlossen lassen. Mach, was auch immer du willst!!“ (via Reddit)

„Vielleicht irgendwann, wenn ich 85 bin“

In einem Kommentar hat Elven_goblin bereits erklärt, wie es mit den Packs weitergehen soll: „1. Ich weiß, wie selten sie sind und ich wollte schon immer eins haben, jetzt habe ich 3!!! 2. Ich werde sie nicht öffnen, vielleicht irgendwann, wenn ich 85 bin oder so. 3. Ich werde vielleicht 1 oder 2 verkaufen, für den richtigen Preis/ Käufer, aber ich werde sie erstmal eine Weile behalten.“ (via Reddit)

Wer der Sammel-Leidenschaft frönen will, ohne viel Geld auszugeben, sollte sich das neue Mobile-Game Pokémon TCG Pocket anschauen. MeinMMO-Redakteurin Jasmin zockt schon fleißig und meint: Das neue Sammelkartenspiel zu Pokémon macht fast alles besser als das Original von früher und kostet nicht mal was