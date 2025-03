„Mein Vater und Walt Disney würden sich im Grabe umdrehen“ – Der Sohn des Regisseurs von Schneewittchen attackiert die Realverfilmung

Wer sich selbst von der Qualität des Films überzeugen möchte, kann das ab dem 20. März 2025 tun. Ab dem Donnerstag kann man das Remake zu Schneewittchen in den deutschen Kinos schauen. Auch Walt Disney war nicht bei allen der beliebte Filmemacher: „Abstoßend“ – Tolkien hat Disney so sehr gehasst, dass er nie wollte, dass sie die Rechte an Herr der Ringe bekommen

Ein Film von Disney zeigte vor fast 30 Jahren, was heute alles in der Firma falsch läuft

Es gibt keinen Respekt für das, was Disney getan hat und was mein Vater getan hat … Ich glaube, Walt und er würden sich im Grabe umdrehen.

Was sagt der Sohn von David Hand? David Hale Hand sprach im Zuge der Realverfilmung mit telegraph.co.uk und hatte keine guten Worte für das kommende Remake übrig. Er glaubt, sein Vater und Walt Disney hätten nichts von so einem Remake gehalten.

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Einer der ersten Space Marines führt jetzt das Imperium in Warhammer 40.000 an und Fans meinen: Der ist echt in Ordnung

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to