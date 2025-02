„Abstoßend“ – Tolkien hat Disney so sehr gehasst, dass er nie wollte, dass sie die Rechte an Herr der Ringe bekommen

Herr der Ringe gehört zu einer der bekanntesten und geliebtesten Film-Trilogie aller Zeiten. Die Marke wurde zu einer der wichtigsten Welten im Medien-Bereich. Obwohl Tolkien seine Rechte verkaufte, wollte er nie, dass Disney sie bekommt, weil er den Konzern so gehasst hat.

Herr der Ringe ist eines der wichtigsten Werke der klassischen Fantasy, das bis heute großen Einfluss auf die Darstellung vieler fiktiver Werke hat. Die erste Verfilmung erschien schon 1978 in Form eines Zeichentrickfilms.

Der große filmische Erfolg kam dann mit der Trilogie von Peter Jackson. Insgesamt gibt es bisher 9 Filme zum Universum von Tolkien. Dabei wirkt es verwunderlich, dass Disney sich nie an der Vorlage bedient hat. Das liegt auch daran, dass Tolkien Disney gehasst hat.

Bildrechte von Herr der Ringe liegen bei Warner Bros. Entertainment

Tolkien fand Walt Disney hoffnungslos korrupt

Was sagte Tolkien über Disney? Tolkien war kein großer Fan von Walt Disney, er hasste ihn sogar, wie man in einem Brief von 1964 lesen kann (via tolkiengateway.net). Da schrieb er einem Fan:

Ich erkenne sein Talent an, aber er schien mir immer hoffnungslos korrumpiert zu sein. Obwohl es in den meisten „Filmen“, die aus seinen Studios stammen, bewundernswerte oder charmante Passagen gibt, wirken sie auf mich alle abstoßend. Von einigen habe ich Brechreiz bekommen. Tolkien über Walt Disney

Einen großen Anteil an seinem Hass gegen Disney hat wohl Schneewittchen und die 7 Zwerge von 1937.

In J.R.R. Tolkien Companion and Guide (via atlasobscura.com) wird beschrieben, dass Tolkien und sein Kollege C.S. Lewis den Film gesehen und die Darstellung der Zwerge verachtet haben. Anders als die Zwerge in Herr der Ringe seien die Zwerge in Schneewittchen laut Lewis aufgedunsene, betrunkene, wenig komische Gesichter .

Das erste Buch von Tolkien, der Hobbit, erschien im selben Jahr wie Schneewittchen. Als es um den Verkauf seiner Rechte ging, um Filme zu produzieren, hatte Tolkien auch eine klare Ansage bezogen auf Disney in einem Brief verfasst:

Es wäre vielleicht ratsam […], die Amerikaner tun zu lassen, was ihnen gut erscheint – solange es möglich ist […], gegen alles, was von den Disney-Studios kommt oder von ihnen beeinflusst wird, ein Veto einzulegen (für all deren Werke ich eine tiefe Abscheu empfinde) Tolkien über die Adaptionsrechte zu seinen Werken (via tolkiengateway.net)

Aktuell liegen die Rechte der Middle-Earth Enterprises beim riesigen Gaming-Konzern Embracer. Ob das wirklich besser ist als Disney, wird man noch sehen müssen. Die Embracer Group gilt im Gaming-Kosmos als kontrovers, nachdem sie viele Studios gekauft, später dann geschlossen haben: Konzern verspekuliert sich, muss 1.400 Mitarbeiter entlassen und wer ist schuld? Der Krieg und Covid