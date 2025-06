Der Schauspieler von Lucius Malfoy hat in Harry Potter noch eine 2. Rolle gespielt, und niemand hat es bemerkt

In den Filmen von Harry Potter spielt Jason Isaacs den Charakter Lucius Malfoy. Es ist aber nicht die einzige Rolle, die der Darsteller übernommen hat.

Wer spielt Lucius Malfoy? In der Rolle von Draco Malfoys Vater war in den Verfilmungen von Harry Potter der Schauspieler Jason Isaacs zu sehen.

Seinen ersten Auftritt hatte er in „Die Kammer des Schreckens“. Schon damals wirkte er höchst unheimlich und wenig vertrauenswürdig – was unter anderem an seinem arroganten Auftreten und seiner Art, zu sprechen, lag.

In Jason Isaacs Stimme lag bei seiner Verkörperung von Lucius Malfoy immer etwas Kaltes. Man konnte sich nicht vorstellen, dass er als Familienvater und Ehemann herzlich sein konnte.

So ähnlich dachten wohl auch die kreativen Köpfe hinter den Filmen. Denn zur Zeit von „Die Kammer des Schreckens“ wurde Isaacs spontan für eine zweite Rolle engagiert. Das wurde aber nie groß kommuniziert, weswegen zu Release nur wenige davon wussten.

Eine Stimme in der Wand

Wen spielte Isaacs noch? EINEN Bösewicht zu spielen, reichte wohl nicht, deswegen der Schauspieler kurzerhand eine weitere, noch schrecklichere Rolle übernahm. Die Rede ist vom Basilisken, dem großen Monster aus „Die Kammer des Schreckens“, das eines der gefährlichsten Wesen aus Harry Potter ist.

Während die Riesenschlange erst am Ende des Films in voller Pracht zu sehen ist, hört Harry während des Schuljahres immer wieder ihre Stimme. In einigen Szenen geht er nachts allein durch die Korridore von Hogwarts und hört ein unheimliches Zischen in den Wänden.

Genau diese „Stimme“ übernahm Jason Isaacs. Als er während der Postproduktion von „Die Kammer des Schreckens“ im Tonstudio einige ergänzende Aufnahmen als Lucius Malfoy machte, gefiel den Verantwortlichen, was der Schauspieler alles mit seiner Stimme anstellen konnte. Im Gespräch mit Sky Cinema erzählt Isaacs:

Ich war da drin (im Studio) und habe vermutlich am Mikrofon herumgealbert und lustige Stimmen gemacht, während alles vorbereitet wurde. Und Chris Columbus (Regisseur von Harry Potter 2) sagte: „Du bist gut mit Stimmen und Akzenten. Wie ist es mit einer Schlange?“ Und ich habe gesagt: „Ich kenne keine Schlange. Ich weiß nicht, wie ihre Stimme klingt.“ Chris darauf: „Nein, ich meine den Basilisken.“ Jason Isaacs via Sky Cinema

Im Studio wurde mit Isaacs Stimme experimentiert. Sie wurde um einige Tonlagen verändert und mit Effekten manipuliert. So schaffte es der Schauspieler gleich zwei Mal in denselben Film.

Das Ergebnis kann sich hören lassen: Die Szenen, in denen der Basilisk in den Wänden zu hören ist, gehören zu den unheimlichsten des 2. Films. Auch als Lucius Malfoy machte Jason Isaacs eine wunderbar furchteinflößende Figur und findet sich zurecht in der folgenden Liste auf MeinMMO wieder: Harry Potter: Die 10 gefährlichsten Todesser im Power Ranking