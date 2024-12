Die 10 gefährlichsten Tierwesen aus Harry Potter im Power-Ranking

Auf seinen Abenteuern in den Büchern und Filmen begegnet Harry Potter so einigen gefährlichen Tierwesen. Doch welche magischen Geschöpfe sind eigentlich am mächtigsten? Im Ranking schauen wir uns die Top 10 an.

Die Klassifizierung: Auch im Zaubereiministerium hat man sich Gedanken um die Gefährlichkeit von Tierwesen gemacht. Die „Abteilung zur Führung und Aufsicht Magischer Geschöpfe“ unterscheidet fünf Gefahrenstufen:

X: langweilig

XX: harmlos

XXX: mit Mühe zu bändigen

XXXX: gefährlich

XXXXX: unmöglich zu bändigen, tötet Zauberer

Alle Tierwesen auf dieser Liste sind Kategorie XXXXX zugeteilt, und damit überaus tödlich.

Platz 10: Gehörnte Schlange

Die Gehörnte Schlange gilt als überaus intelligentes Tierwesen. Wie ihr Name schon sagt, tragen diese schlangenartigen Kreaturen Hörner auf dem Kopf. Eine in Nordamerika zu findende Unterart trägt außerdem einen wertvollen Diamanten auf der Stirn. Dieser verleiht den Schlangen angeblich die Fähigkeit zu fliegen und sich unsichtbar zu machen.

Früher gab es noch viele weitere Arten auf der ganzen Welt, vor allem auch Westeuropa. Dort wurde sie jedoch bereits im Mittelalter ausgerottet, da Teile von ihr gerne als Zaubertrankzutat verwendet wurden.

Es heißt, dass sich eine Hexe namens Isolt Sayre einmal mit einer Gehörnten Schlange anfreundete. Obwohl Isolt kein Pasel sprach, war sie imstande, mit der Schlange zu kommunizieren. Als sie später die amerikanische Zaubererschule Ilvermorny mitbegründete, benannte sie ihr Haus nach der Gehörnten Schlange (im Original: Horned Serpent).

Zwar ranken sich viele Legenden um die magischen Fähigkeiten der Gehörnten Schlangen. Sie scheinen jedoch weniger aggressiv zu sein, als die anderen Tierwesen auf dieser Liste.

Platz 9: Quintaped

Der Qunitaped ist ein haariges Wesen mit fünf Beinen. Es handelt sich um Fleischfresser, bei denen bevorzugt Menschen auf der Speisekarte stehen. Es gibt sie glücklicherweise nur an einem sehr spezifischen Ort, der Insel Drear in Schottland.

Um die Entstehung von Quintapeds rankt sich eine groteske Legende. Demnach handelte es sich bei den Kreaturen ursprünglich um eine Zaubererfamilie, die MacBoons. Aus Rache wegen eines vermeintlichen Mordes wurde die gesamte Familie in haarige Monster verwandelt. Daher sind Quintapeds allgemeinhin auch als „Hairy MacBoon“ bekannt.

Dieses Vorgehen war jedoch nicht sonderlich klug. Die neu erschaffenen Monster waren nun nämlich wesentlich mächtiger. Sie rächten sich ihrerseits, und töteten ihre Schöpfer. Ob diese Theorie stimmt, konnte nie bestätigt werden. Denn noch keinem Zauberer ist es je gelungen, einen Quintaped zu fangen.

Platz 8: Acromantula

Nur das treue fliegende Auto rettete Harry und Ron vor den Acromantulas.

Die Acromantula ist eine riesige, achtäugige Spinne, die der menschlichen Sprache mächtig ist. Ursprünglich wurde sie von Zauberern gezüchtet – vermutlich, um Dinge zu bewachen. Heute ist sie vor allem im Dschungel von Borneo in Südostasien heimisch.

Ähnlich wie gewöhnliche Spinnen fängt sie ihre Beute in Netzen. Sie verfügt außerdem über giftiges Sekret, mit dem sie ihre bevorzugt großen Opfer mühelos töten kann. Meist leben Acrumantulas in Kolonien, was sie umso gefährlicher macht.

Trotz ihrer fast menschlichen Intelligenz stellen sie eine große Gefahr für Zauberer dar. Nach ihrem Treffen mit Hagrids „Haus-Spinne“ Aragog würden Harry und Ron das sicher bestätigen.