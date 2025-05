In Harry Potter 1 wurde Voldemort nur besiegt, weil ein schusseliger Charakter seine Klappe nicht halten konnte

Im ersten Buch und Film von Harry Potter passiert einem beliebten Charakter derselbe Fehler gleich zweimal. Das hat zum einen Konsequenzen für Hogwarts und die gesamte Welt der Zauberer, andererseits kann Voldemort nur dadurch gestoppt werden.

Um welchen Charakter geht es? Hagrid ist eine der ersten Figuren, die wir in Harry Potter kennenlernen. Der Halbriese ist der Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts.

Er bringt Harry als Baby zu den Dursleys und holt ihn elf Jahre später wieder ab, um mit ihm in der Winkelgasse die erforderlichen Utensilien für den Schulunterricht zu kaufen.

Dabei statten die beiden auch der Bank Gringotts einen Besuch ab. Hagrid nimmt dort ein geheimes Päckchen an sich. Darin befindet sich der Stein der Weisen, der fortan in Hogwarts gelagert werden soll – in unmittelbarer Nähe zu Dumbledore, der im Laufe der Jahre viele große Taten vollbrachte.

Blöd nur, dass Hagrid zwar ein liebenswerter Zeitgenosse, aber auch ziemlich schusselig sein kann. Ihm ist ein fataler Fehler passiert, und das gleich zweimal.

Das Geheimnis des dreiköpfigen Hundes

Was ist das für ein Fehler? Er betrifft den dreiköpfigen Hund Fluffy, der den Stein der Weisen beschützt. Konkret ist das übergroße Wesen die erste von mehreren Hürden, die Hogwarts auffährt, um den Stein vor Diebstahl zu bewahren.

Fluffy gehört zwar nicht zu den gefährlichsten Tierwesen in Harry Potter, an ihm vorbeizukommen, ist dennoch schwierig, wenn man den richtigen Trick nicht kennt. Der lautet wie folgt: Spiele etwas Musik und Fluffy wird einschlafen. Daraufhin kann man ungestört die Falltür im Boden öffnen und ein Stockwerk tiefer steigen.

Dieses Geheimnis bleibt leider nicht lange eines. Hagrid trifft unterwegs auf Professor Quirrell, der sich allerdings als jemand anderes ausgibt. Zu diesem Zeitpunkt lebt bereits Voldemort am Hinterkopf des Professors. Im gemeinsamen Gespräch plaudert Hagrid vor sich hin und erzählt stolz von Fluffy – und dem Trick, an ihm vorbeizukommen.

So gelingt es Quirrell, am Ende des Schuljahres bedrohlich nahe an den Stein der Weisen zu gelangen. Hagrids Fehler hätte böse enden können, zum Glück hat er ihn aber ein zweites Mal gemacht und auch Harry, Ron und Hermine unabsichtlich vom Trick mit der Musik erzählt.

Auf diese Weise gelingt es ihnen, Quirrell zu folgen. Nachdem die drei Freunde einige weitere Rätsel lösen, stellt sich Harry allein dem Professor und damit auch Lord Voldemort.

Die Situation ist extrem gefährlich für den jungen Hogwarts-Schüler und hätte ihn im schlimmsten Fall töten können. Letztendlich besiegt er Quirrell jedoch und auch Voldemort verschwindet für einige Jahre in der Versenkung.

Hagrids Fehler hätte schlimme Konsequenzen gehabt, wäre er nicht wiederholt worden. Am Ende ging zwar alles gut aus, trotzdem wäre der Wildhüter gut beraten gewesen, etwas diskreter mit solch wertvollen Informationen umzugehen.