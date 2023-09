Samuel L. Jackson spielt den US-Präsidenten in einem Action-Film mit einem toll klingenden Konzept

Samuel L. Jackson hat bereits in „Big Game“ die Rolle des US-Präsidenten übernommen. Den meisten ist er womöglich eher als Nick Fury in den Marvel-Filmen bekannt, den er dort seit 2008 spielt .

Was ist das für ein neuer Film? Der Filmtitel bezieht sich laut Deadline auf das Kernthema des Films: „The Beast“ ist der Name des Secret Service für die Präsidentenlimousine. Dieses kugelsichere Verteidigungsmonster ist mit einem enormen Repertoire an Schutzmaßnahmen und Waffen ausgestattet, darunter Granaten, Schrotflinten und Panzerplatten.

Laut dem Online-Magazin Deadline soll Samuel L. Jackson in „The Beast“ die Rolle des US-Präsidenten übernehmen. Schon 2014 verkörperte Jackson den Präsidenten in dem Action-Abenteuerfilm Big Game.

