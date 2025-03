Samuel L. Jackson verrät, was ihm Bruce Willis bei Stirb Langsam 3 für seine Karriere riet

Samuel L. Jackson ist heute einer der bekanntesten Hollywood-Stars der Welt. Aber das war nicht immer so. Heute erklärt er, welchen Rat ihm sein Co-Star Bruce Willis gab, als er mit ihm 1994 in Stirb Langsam 3 zu sehen war. Ein Rat, den er erst viel später verstand, wie er sagt.

Welchen Rat gab ihm Bruce Willis: Samuel L. Jackson hat jetzt der Vanity Fair verraten, welchen Rat er von Bruce Willis bekam, der am 19. März 2025 seinen 70. Geburtstag feierte:

Er sagte zu mir: Hoffentlich findest du eine Rolle, zu der du zurückkehren kannst, wenn du schlechte Filme gemacht hast, die dir kein Geld gebracht haben. Und dann kannst du immer zu dieser Figur zurückkehren, die jeder liebt. Er sagte: Arnold hat den Terminator, Sylvester hat Rocky und Rambo. Und ich habe John McClaine.

Bruce Willis hatte mit der Figur John McClaine seinen großen Durchbruch. 7 Actions-Stars lehnten die Hauptrolle damals ab:

Jackson verstand erst viel später, was Bruce Willis mit dem Rat meinte

Was bedeutete dieser Rat für Samuel L. Jackson: Jackson sagt der Vanity Fair heute: Damals dachte er sich nicht viel dabei und sagte nur „Oh, okay“.

Aber was Bruce Willis damit meinte, verstand Samuel L. Jackson erst, als er die Rolle des Nick Fury im Marvel Cinematic Universe bekam und einen Deal über 9 Filme abschloss.

Da merkte er: „Oh, ich mache jetzt das, was mir Bruce erzählt hat. Ich habe jetzt diese Figur.“

Hat Samuel L. Jackson denn schlechte Filme gemacht? Es ist Geschmackssache, ob ein Film schlecht ist oder nicht. Aber Samuel L. Jackson hatte in den 90ern und auch später immer wieder einige Filme, die zumindest auf IMDB keine starken Bewertungen erhalten haben.

Ohnehin ist Samuel L. Jackson nicht gerade dafür bekannt, in der Auswahl seiner Rolle sonderlich wählerisch gewesen zu sein. In der Komödie Ted gibt es einen legendären Gag, der darauf anspielt:

Direkt vor Pulp Fiction (8,9 IMDB) und Stirb Langsam – Jetzt erst Recht (7,6 IMDB) spielte Jackson in „Julius Caesar Superstar“ mit, der hat mit 3,2 Punkten auf IMDB eine außerordentlich schlechte Wertung. Auch spätere Filme wie „xXx 2 – The Next Level“ (4,5 IMDB) oder The Spirit (4,7 IMDB) waren keine großen Erfolge in den Augen der IMDB-Nutzer.

