Samsung Soundbar stark reduziert: Dolby Atmos für mehr Immersion bekommt ihr jetzt 500€ günstiger

Mit dieser Soundbar sind euch dank der starken Leistung von 540 Watt und Dolby Atmos epische Erlebnisse garantiert.

Die Samsung-Soundbar hat mit 540 Watt ordentlich Feuer in sich und versetzt euch mit den Surround-Sound-Lautsprechern ins Geschehen. Durch den 160-Watt-Subwoofer kommt jede Aktion erst richtig in Fahrt.

Eigenschaft Beschreibung Modell SAMSUNG HW-Q935GD/ZG Gesamtleistung 540 Watt Subwoofer-Leistung 160 Watt Anzahl Kanäle 9.1.4 Signalübertragung Kabellos Raumklangprogramme (DSP) Surround Sound Expansion, Game Pro, Standard, Adaptive Sound Musikübertragung AirPlay, Bluetooth Q-Symphony Optimierter Sound mit KI-Technologie Lieferumfang Soundbar, Subwoofer, Rücklautsprecher, Fernbedienung inkl. Batterien, Halterung für Wandmontage, Gummifuß, HDMI-Kabel

Soundbar mit ordentlich Power und Surround-Sound

Mit einer spektakulären Gesamtleistung von 540 Watt verwandelt die Soundbar euer Zimmer zu einem lebendigen Ort des Geschehens. Spürt jeden Stunt oder jede meisterliche Bewegung eurer liebsten Protagonisten.

Spürt mit dieser Soundbar einen eindrucksvollen Surround-Sound

Die Soundbar ist mit einem kraftvollen 160-Watt-Subwoofer ausgestattet. Ihr erhaltet tiefe Bässe, die euch noch tiefer in epische Augenblicke reißen. Gerade bei aktuellen Spielen wie Kingdom Come: Deliverance II wirken große Schlachten umso eindrucksvoller.

Durch die zwei Surround-Lautsprecher wird euer Raumklang bereichert. Das Ergebnis ist ein immersives Hörerlebnis, das euch umgibt und in die Handlung hineinzieht.

Perfekte Eigenschaften für pure Immersion

Mit einer Kanalanzahl von 9.1.4 bietet die Samsung-Soundbar eine außergewöhnliche Klangqualität. Diese Konfiguration ermöglicht es euch, selbst feinste Details zu hören und sorgt für einen dynamischen und ausgewogenen Sound.

Die kabellose Signalübertragung macht die Installation dieser Soundbar zum Kinderspiel. Ihr könnt sie flexibel in eurem Raum platzieren, ohne euch Gedanken über störende Kabel machen zu müssen.

Die verschiedenen Raumklangprogramme (DSP) wie Surround Sound Expansion, Game Pro, Standard und Adaptive Sound bieten euch die Möglichkeit, den Klang an eure Vorlieben anzupassen.

Verschmelzt auditiv mit euerer Umgebung und taucht wirklich ein

Für Musikliebhaber bietet die Soundbar vielseitige Übertragungsmöglichkeiten: AirPlay und Bluetooth ermöglichen es euch, eure Lieblingssongs direkt von euren Geräten zu streamen. So könnt ihr jederzeit für die passende musikalische Untermalung sorgen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Q-Symphony-Technologie von Samsung. Diese Funktion nutzt künstliche Intelligenz, um den Klang zu optimieren und sicherzustellen, dass er perfekt auf euren Raum abgestimmt ist. Das Ergebnis ist ein harmonisches Zusammenspiel zwischen TV-Lautsprechern und der Soundbar für ein noch intensiveres Klangerlebnis.

