27 Zoll und 240 Hz mit Mega-Rabatt bei Amazon! PvP-Gaming-Monitor für alle, denen Preis-Leistung wichtig ist!

Der PvP-Gaming-Monitor verändert mit 240 Hz Framerate und 1 ms Reaktionszeit einfach alles. Ihr könnt jetzt viel Geld bei Amazon sparen.

Mit diesem Bildschirm könnt ihr in Actionrollenspielen oder online richtig abgehen. Nutzt die Framerate von 240 Hz und die Reaktionszeit von 1 ms aus, um bei euren Gegnern richtig Druck aufzubauen. Durch die gestochen scharfe Auflösung in Full HD entgeht euch kein Detail, vor allem nicht mit einer Größe von 27 Zoll. Das Angebot ist bei Amazon befristet, also greift lieber schnell zu, wenn ihr einen Monitor für den Sieg sucht.

Spielt mit diesem PvP-Gaming-Monitor den Shooter Marvel Rivals und räumt auf

Eigenschaft Beschreibung Modell AOC Gaming 27G2ZNE Bildschirmgröße 27 Zoll Auflösung Full HD (1920×1080) Bildwiederholrate 240 Hz Reaktionszeit 1 ms MPRT Adaptive Sync-Technologie FreeSync Premium Anschlüsse HDMI 1.4, DisplayPort 1.2

Der PvP-Gaming-Monitor hat 27 Zoll und 240 Hz

Mit einer Bildschirmgröße von 27 Zoll bietet er euch die optimale Größe für eine Auflösung in Full HD. Diese Auflösung ist zu Recht immer noch bei vielen Spielern beliebt, da sie immer noch recht gut aussieht und nicht viel Leistung verlangt.

Der PvP-Gaming-Monitor macht euch mit 240 Hz so schnell wie ein Blitz

Wenn euch insbesondere FPS-Shooter wie Valorant oder Marvel Rivals reizen oder ihr MOBA-Games wie Legaue of Legends liebt, solltet ihr unbedingt zugreifen. Reizt die maximale Bildwiederholrate von 240 Hz aus und lehrt euren Gegnern das Fürchten. Je mehr Bilder euch zur Verfügung stehen, umso reaktionsschneller könnt ihr handeln.

Die Reaktionszeit von nur 1 ms MPRT (Moving Picture Response Time) eliminiert Geisterbilder und Unschärfen nahezu vollständig. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass jede Bewegung präzise und klar dargestellt wird.

27 Zoll für eindrucksvolle Momente

Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung von FreeSync Premium. Diese Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte.

Das Ergebnis? Ein butterweiches Spielerlebnis ohne störende Bildschirmrisse oder Stottern. Ihr könnt euch vollends auf das Spiel konzentrieren, ohne durch technische Unzulänglichkeiten abgelenkt zu werden.

Pro und Contra im Blick

Pro 240 Hz Framerate

1 ms Reaktionszeit

FreeSync Premium

Top-Preis

27 Zoll

Optimal für FPS-Shooter

Full HD verlangt wenig Leistung Contra WQHD und 4K ist besser für AAA-Games

Entdeckt eine Schatztruhe voller unschlagbarer Angebote auf unserer Deals-Seite. Seid ihr auf der Jagd nach blitzschnellen SSDs, kraftvollen Grafikkarten oder fantastischen Gaming-Rabatten? Hier findet ihr alles, was das Technikherz begehrt. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich, um keine spektakulären Schnäppchen zu verpassen.