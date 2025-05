Ihr liebt Filme mit epischer Bildgewalt und zockt gerne auf dem großen Screen? Dann dürfte der Samsung OLED S90D aus dem letzten Jahr für euch jetzt ein echter Volltreffer sein, denn bei Amazon ist er jetzt bodenlos reduziert im Angebot!

Das Beste: Nach einem satten Preissturz gibt’s das farbbrillante OLED-Gerät jetzt bei Amazon so günstig wie nie zuvor. Für weniger als 1000 Euro bekommt ihr jetzt OLED-Premiumqualität, 144 Hz Bildrate und so viele clevere Features, dass selbst teurere Konkurrenz-TVs ziemlich ins Schwitzen kommen.

Kinoqualität trifft auf wunderschönes OLED-Farbenspiel – und das jetzt günstig wie nie!

Ob ihr nun Film- oder Gaming-Genießer seid: Mit dem Samsung S90D bekommt ihr kinoreife Bildqualität zum Budgetpreis!

Schon beim ersten Einschalten merkt ihr: Der Samsung S90D spielt in einer anderen Liga. Das 4K-OLED-Panel liefert perfekte Schwarzwerte, strahlende Farben und eine bemerkenswerte Kontrasttiefe, wie ihr sie sonst nur aus dem Kino kennt. HDR10+ sorgt dafür, dass Lichter leuchten, ohne Details zu verlieren, während dunkle Szenen angenehm differenziert bleiben – keine grauen Schleier mehr, sondern echtes Schwarz.

Ob ihr nun in Dune durch Sandstürme fliegt oder in Gotham auf Batmans Fersen seid – mit dem S90D taucht ihr vollständig in cineastische Welten ein. Der integrierte Neural Quantum Processor 4K analysiert Bildinhalte in Echtzeit und optimiert alles – Farben, Schärfe, Kontrast. Einfach zurücklehnen und genießen.

Volle Gaming-Power – der perfekte TV für PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch 2

Der S90D ist kein Fernseher, bei dem Gaming nur eine Randerwähnung ist – er ist voll auf Performance getrimmt. Egal ob Konsole oder PC, ob FPS, Rennspiel oder Action-Adventure: Ihr bekommt ein butterweiches Gaming-Erlebnis mit minimaler Latenz und bei 144Hz. Und dank Samsung Gaming Hub könnt ihr sogar direkt über Cloud-Dienste loszocken – ganz ohne Konsole.

Die wichtigsten Specs im Überblick

Panel: 55 Zoll OLED, 4K-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel)

55 Zoll OLED, 4K-Auflösung (3.840 × 2.160 Pixel) Bildwiederholrate: Bis zu 144Hz

Bis zu 144Hz HDR-Unterstützung: HDR10, HDR10+, HLG

HDR10, HDR10+, HLG Prozessor: Neural Quantum Processor 4K

Neural Quantum Processor 4K Gaming-Features: FreeSync Premium, Game Motion Plus, Auto Low Latency Mode

