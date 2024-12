Samsung Galaxy Z, S, A, M und Note – Was bedeuten die Kürzel bei Handys?

Samsung gehört zu den bekanntesten Herstellern im Handy-Bereich. Doch mittlerweile bietet der Hersteller etliche Geräte und Varianten an. Doch was verbirgt sich hinter den ganzen Abkürzungen und Modell-Reihen wie Z, S, A, M und Note?

Samsung stellt jedes Jahr eine ganze Reihe neuer Handys und Modelle vor. Und gefühlt kommen jedes Jahr neue Nummern und Buchstaben dazu. Doch was bedeuten die ganzen Kürzel und was muss ich am Ende beachten, wenn ich ein Gerät kaufen will? MeinMMO stellt euch die wichtigsten Reihen von Samsung vor und erklärt, was hinter den Kürzeln steht.

Dabei stellen wir euch die derzeit wichtigsten und halbwegs aktuellen Reihen vor. Sehr alte Baureihen klammern wir bewusst aus.

Alle wichtigen Galaxy-Reihen im Überblick:

Galaxy S

Mit der S-Reihe bekommt ihr bei Samsung die derzeit aktuelle und moderne Hardware des koreanischen Herstellers. Hier findet ihr die sogenannten Flaggschiff-Modelle des Herstellers. Hier gibt es die beste Kamera, den größten Akku und die meiste Performance. Der Nachteil ist jedoch, dass die Geräte oft sehr teuer sind.

Die S-Reihe wird noch weiter unterteilt in S ohne Zusatz, in Plus und Ultra. Und es gibt von einigen Modellen eine FE-Edition. Für das Galaxy S24 Ultra werden rund 1.500 Euro fällig. Das ist dann aber auch der aktuelle Stand der Technik.

Für wen lohnt sich das? Ihr wollt die beste Technik, die beste Kamera und euch ist der Preis egal? Dann bekommt ihr genau das bei der S-Reihe.

Welche Alternativen gibt es? Xiaomi 14T, Google Pixel 9 und iPhone 16.

Galaxy Z

Hinter der Z-Reihe verbergen sich aktuell alle faltbaren Handys von Samsung. Auch das das erste Fold wird mit zur Z-Reihe gerechnet, obwohl erst die zweite Generation das „Z“ im Namen trägt (Galaxy Z Fold2). Unterscheiden tut man übrigens bei Samsung zwischen “Flip” und “Fold”, je nachdem wie das Handy gefaltet wird.

Ähnlich wie die S-Reihe bekommt ihr hier Highend-Technik und einzigartige Features. Das macht sich aber auch beim Preis bemerkbar. Das aktuelle Z Flip 6 hat eine UVP von 1.199 Euro.

Für wen lohnt sich das? Ihr wollt ein top-aktuelles Handy, euch sind die aktuellen Geräte aber alle zu groß? Die faltbaren Smartphones schließen genau diese Lücke. Auch andere Hersteller bieten mittlerweile falt- und klappbare Handys an.

Welche Alternativen gibt es? Xiaomi Mix Flip, Nubia Flip 5G, Honor Magic v2, Google Pixel Fold.

Galaxy J und A

In der A-Reihe findet man vor allem Budget-Modelle und Handys, die bereits zur Mittelklasse gehören. Das bedeutet, die Technik ist nicht top-aktuell, dafür bekommt ihr ab einem bestimmten Preis bereits eine gute Kamera und eine ordentliche Akkulaufzeit.

Bis 2018 wurden die Modelle als J-Reihe verkauft, ab 2019 wurde aus J dann die A-Reihe.

Auf neuste Features müsst ihr bei der A-Reihe jedoch verzichten, dafür liegen die Preise in der Regel auch bei unter 300 Euro.

Für wen lohnt sich das? Die A-Reihe von Samsung ist vor allem dann interessant, wenn ihr nicht mehr als 300 Euro für ein Handy ausgeben wollt, aber trotzdem nicht auf eine gute Kamera und passable Performance verzichten möchtet. Ihr bekommt zwar nicht die neusten Features, aber alle wichtigen Updates für Android. Ob ihr ein Handy mit veraltetem Android noch nutzen solltet, lest ihr auf MeinMMO nach.

Welche Alternativen gibt es? Nothing Phone 2, Redmi Note 14, Motorola Moto G73 5G.

Galaxy M

Die M-Reihe setzt ähnlich wie die A-Reihe vor allem auf bezahlbare Geräte der Mittelklasse, liegt aber preislich etwas unter der A-Reihe. Die M-Serie wurde lange vor allem im asiatischen Raum als günstige Alternative zu chinesischen Herstellern wie Xiaomi beworben, kommt mittlerweile aber auch nach Europa.

Auch die M-Reihe setzt auf moderne Technik und spendiert euch bereits schnelle Displays mit AMOLED-Technik. Die Besonderheit der M-Reihe ist jedoch, dass Samsung diesen Modellen einen besonders starken Akku spendiert hat.

Für wen lohnt sich das? Technisch ähneln sich A- und M-Modelle stark, bei den M-Modellen ist der Akku etwas stärker. Seid ihr viel unterwegs und wollt nicht ständig euren Akku nachladen, dann ist die M-Reihe einen Blick wert.

Welche Alternativen gibt es? Xiaomi 11T, Nothing Phone 2, Redmi Note 14.

Galaxy Note

Die Note-Reihe galt lange als Flaggschiff neben der S-Reihe von Samsung. Wegen ihrer Größe wurden sie auch „Phablet“ genannt, eine Mischform zwischen Phone und Tablet. Ein Hauptmerkmal der Reihe war lange ein digitaler Stift, den man im Gehäuse verschwinden lassen konnte. Daneben setzt die Note-Reihe auf sehr große, randlose Displays.

Das letzte Modell der Reihe kam 2020 in Form des Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) auf den Markt. Mittlerweile hat Samsung die Produktion der Note-Reihe eingestellt. Einige Features, etwa der smarte Stift, wurden von der S-Reihe übernommen.

Für wen lohnt sich das? Die Note-Reihe wird nicht mehr hergestellt und ist daher nur noch gebraucht zu bekommen.

Galaxy XCover

Die XCover-Reihe von Samsung stellt eine Nische dar, denn es handelt sich um sogenanne Outdoor-Handys oder „Rugged Phones.“ Die Reihe setzt daher auf eine lange Akkulaufzeit, ein wasserdichtes und ein robustes Gehäuse. Obendrein könnt ihr den Akku auch austauschen und ersetzen.

Auf andere Features, etwa kabelloses Laden oder eine gute Kamera wird oftmals verzichtet. Preislich liegt der Rahmen bei rund 300 Euro.

Für wen lohnt sich das? Ihr sucht nach einem Handy für unterwegs, dass robust und stabil sein und ein “Bauarbeiter-Handy” sein sollte? Dann ist die Xcover-Reihe dafür gut geeignet.

Welche Alternativen gibt es? Blackview N6000, Oukitel WP21 Ultra, Ulefone Armor 13, Cat S62 Pro.

