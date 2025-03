Preisfehler bei MediaMarkt? Neues Samsung Galaxy Handy kostet unter 160€

Kein Preisfehler, sondern ein verdammt gutes Angebot gibt es derzeit bei MediaMarkt. Dort bekommt ihr das neue Samsung Galaxy A16 schon jetzt zum absoluten Kampfpreis. Ein neues Handy kurz nach der Veröffentlichung so günstig zu finden, ist eine echte Seltenheit!

Das Samsung Galaxy A16 ist längst kein Geheimtipp mehr, denn es dominiert seine Preisklasse. Wenn euer altes Handy langsam den Geist aufgibt und ihr schnell ein neues und zuverlässiges Smartphone zum kleinen Preis braucht, werdet ihr hier fündig. Bei MediaMarkt gibt es das Samsung Galaxy A16 5G derzeit für unter 160 Euro. Was wie ein Preisfehler klingt, ist in Wirklichkeit ein echtes Schnäppchen!

Ein AMOLED-Display zu diesem Preis ist unglaublich

Um einen so günstigen Preis zu erreichen, hat Samsung erfreulicherweise nicht am Display gespart, das in dieser Preisklasse heraussticht: 6,7 Zoll, AMOLED, 90 Hz. Normalerweise bekommt man in dieser Preisklasse nur LCD-Panels mit 60 Hz – hier gibt es aber lebendige Farben, starke Kontraste und mit 800 Nits ausreichend Helligkeit für den Außeneinsatz. Für diesen Preis? Unschlagbar.

Das Samsung Galaxy A16 bietet für den Preis ein beeindruckendes AMOLED-Display.

Im Inneren arbeitet der Exynos 1330 mit acht Kernen, dazu kommen 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicher, der per microSD erweitert werden kann. Für alltägliche Aufgaben wie WhatsApp, YouTube, Instagram oder das Surfen im Internet reicht das völlig aus. Wer ein solides Handy für wenig Geld sucht, wird hier fündig.

Akku und Kamera auf Top-Niveau

Auch die Kamera kann sich sehen lassen: Die 50-Megapixel-Hauptlinse sorgt für tolle Fotos, zusätzlich gibt es eine Ultraweitwinkel- und eine Makrokamera. Die 13-Megapixel-Frontkamera liefert gute Selfies und ist ideal für Videotelefonate oder Social Media.

Ein echtes Highlight ist der 5.000 mAh-Akku: Ein ganzer Tag ist garantiert, bei sparsamer Nutzung sogar zwei. Hinzu kommen 5G-Unterstützung und NFC für kontaktloses Bezahlen – Features, die in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich sind. Gerade bei Handys in dieser Preisklasse ist es wichtig, dass man mit dem Gerät lange genug durch den Tag kommt und das tut man mit dem A16 auf jeden Fall.

Der Prozessor des Samsung Galaxy A16 dürfte sogar für manche Spiele ausreichen.

Das Smartphone ist perfekt für Einsteiger, als Zweitgerät oder für alle, die einfach ein solides Handy für den Alltag brauchen. Wer allerdings eine bessere Kamera, mehr Leistung oder Premium-Features sucht, sollte etwas tiefer in die Tasche greifen.

Immerhin gibt es derzeit das leistungsstärkere und ebenfalls sehr günstige Samsung Galaxy A36 bei MediaMarkt mit kostenlosem Speicher-Upgrade. Für alle anderen gilt: Schnell zuschlagen, solange es das Angebot bei MediaMarkt gibt!