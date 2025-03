Wenn ihr Fans von postapokalyptischen Spielen wie Stalker oder Fallout seid, dann dürfte das baldig erscheinende Atomfall euer brennendes Interesse wecken. Das Survival-Action-Spiel von Rebellion entführt euch in ein alternatives England der 1960er Jahre, das von einer nuklearen Katastrophe gezeichnet ist. Mit seinem einzigartigen britischen Flair und einer dichten Atmosphäre könnte Atomfall ein echtes Endzeit-Juwel werden!

Atomfall spielt im Jahr 1962, fünf Jahre nach der verheerenden nuklearen Katastrophe im Windscale-Kernkraftwerk, die große Teile Nordenglands in eine radioaktive Sperrzone verwandelt hat. Die Spielwelt erstreckt sich über die malerische, aber tödliche Landschaft des Lake Districts in Cumbria, die mit den Überbleibseln der 1960er Jahre durchzogen ist.

England nach dem Super-GAU – Willkommen in der Apokalypse!

Ähnlich wie in Stalker und Fallout müsst ihr euch in Atomfall in einem zerrütteten Landstrich behaupten, der von mutierten Kreaturen, feindlichen Fraktionen und gefährlicher Strahlung geprägt ist. Das Spiel legt dabei ebenfalls großen Wert auf Erkundung und Survival-Mechaniken. Ihr könnt improvisierte Waffen herstellen, Ressourcen sammeln und müsst eure Umgebung sorgfältig absuchen und plündern, um zu überleben.

Ähnlich wie bei anderen postapokalyptischen Genre-Vertretern ermutigt euch Atomfall, die Welt in eurem eigenen Tempo zu erkunden und eure eigenen Ziele zu setzen. Durch die Interaktion mit verschiedenen Charakteren und Fraktionen könnt ihr Hinweise sammeln, die euch helfen, das Geheimnis der Katastrophe zu lüften.

Atomfall könnte das nächste große Endzeit-Highlight werden!

Wie auch in Fallout erkundet ihr in Atomfall den Norden Englands aus der Ego-Perspektive.

Die dichte Atmosphäre, inspiriert von britischer Folklore und Science-Fiction, kombiniert mit einer semi-offenen Welt voller Geheimnisse, machen Atomfall zu einem Titel, der einen ganz eigenwilligen, aber charmanten Flair entfacht. Ob ihr nun die Überreste der 1960er Jahre durchstreift, mit den verschiedenen Fraktionen interagiert oder einfach nur versucht, in der rauen Umgebung zu überleben – Atomfall verspricht Immersion pur!

Der reale Schrecken hinter Atomfall: Die Windscale-Katastrophe

Die fiktive Katastrophe in “Atomfall” basiert übrigens auf einem realen historischen Ereignis: dem Brand im Windscale-Kernkraftwerk im Jahr 1957. Dieser Unfall war einer der schwerwiegendsten nuklearen Zwischenfälle in der Geschichte Großbritanniens und führte zu einer erheblichen Freisetzung von Radioaktivität. Obwohl die tatsächlichen Auswirkungen nicht so dramatisch waren wie im Spiel dargestellt, dient dieses Ereignis als Grundlage für die alternative Geschichte von Atomfall.

