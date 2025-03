Wollt ihr euer maximales Potential in MMOs ausschöpfen? Dann braucht ihr eine Maus, die was taugt und hier ist die Corsair Scimitar RGB Elite eine eurer aktuell besten Optionen auf dem Markt. Mit ihren zwölf programmierbaren Seitentasten bietet sie euch ungeahnten Handlungsspielraum, der bei World of Warcraft, Final Fantasy XIV und Co. für handfeste Vorteile sorgt!

Ich hatte im MMO-Genre stets das Problem, dass mir irgendwann die Tasten ausgegangen sind und ich ungerne irgendwelche Verrenkungen oder Fingerspagate auf meiner Tastatur hinlegen möchte, um komfortabel, aber auch halbwegs effizient spielen zu können. Mit der Corsair Scimitar RGB Elite schließen sich aber Bequemlichkeit und Handhabung aber nicht mehr länger gegenseitig aus – und bei Amazon bekommt ihr den Maus-Tipp jetzt richtig günstig im Angebot!

Zwölf Tasten, ein Vorteil – Warum MMOs ohne nicht mehr dasselbe sind

Jeder, der halbwegs ernsthaft MMOs spielt, kennt das Problem: Man hat unzählige Fähigkeiten, Makros und Items, die schnell abrufbar sein müssen. Während viele sich auf Tastatur-Shortcuts verlassen, geht mit einer Maus wie der Corsair Scimitar RGB Elite alles noch schneller und fluffiger von der Hand.

Die zwölf mechanischen Seitentasten lassen sich frei belegen – sei es für Attacken, Heilzauber oder Movement-Fähigkeiten. Dadurch könnt ihr wichtige Aktionen mit dem Daumen ausführen, ohne eure Finger von den Bewegungstasten nehmen zu müssen. Das spart euch wertvolle Millisekunden, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Ein weiteres Highlight ist das Key Slider-System. Die Seitentasten lassen sich nach vorne oder hinten verschieben, sodass ihr sie genau an eure Handgröße anpassen könnt. Das macht einen gewaltigen Unterschied, denn eine gut erreichbare Taste ist eine, die ihr in hektischen Situationen auch zuverlässig trefft.

Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen: Die Corsair Scimitar RGB Elite lohnt sich!

Mit zwölf Seitentasten in Daumenreichweite seid ihr Spielern mit gewöhnlichen Mäusen haushoch überlegen!

Ich habe über die letzten zwei Jahrzehnte zahllose Stunden in World of Warcraft verbracht und die Corsair Scimitar RGB Elite war vor ein paar Jahren eine echte Zeitenwende in Sachen Steuerung. Ob Mythic-Raids, hochstufige Mythic Plus-Keys, 2.400er-Wertungen in der Arena oder RBG-Sessions – all diese zähneknirschenden Endgame-Aktivitäten wären ohne eine Maus mit so vielen programmierbaren Tasten kaum denkbar gewesen. Gerade in hektischen Momenten, wenn ein Interrupt auf den Punkt sitzen oder ein Defensiv-Cooldown in Sekundenbruchteilen gezündet werden muss, hat mir diese Maus immer treue Dienste erwiesen.

Die Features der Corsair Scimitar RGB Elite im Überblick:

Hochpräziser 18.000 DPI-Sensor , perfekt für unterschiedliche Spielstile

, perfekt für unterschiedliche Spielstile Zwölf mechanische Seitentasten , individuell belegbar für größere Kontrolle

, individuell belegbar für größere Kontrolle Key Slider-System , um die Tastenposition an die Größe eurer Hand anzupassen

, um die Tastenposition an die Größe eurer Hand anzupassen RGB-Beleuchtung mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten

mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten Strapazierfähige Bauweise , ideal für lange Gaming-Sessions

, ideal für lange Gaming-Sessions Umfassende Software-Einstellungen per Corsair iCUE

Falls ihr stattdessen eher auf der Suche nach einer Shooter-tauglichen Gaming-Maus seid, solltet ihr mal bei der Kaufberatung meines Kollegen Benedikt vorbeischauen:

