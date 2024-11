Ein Manga der Autorin von Sailor Moon hat nur 4 Kapitel, weil der Verlag einen großen Fehler machte

Unter den Werken von Mangaka Naoko Takeuchi ist Sailor Moon das Bekannteste. Direkt nach dem Abschluss von Sailor Moon wollte sie mit einem anderen Manga durchstarten. Leider musste sie ihn nach 4 Kapiteln abbrechen.

Was ist das für ein Manga? 6 Monate nach dem letzten Kapitel von Sailor Moon veröffentlichte Takeuchi bereits ihren neuen Manga namens PQ Angels. Darin geht es um zwei außerirdische Mädchen namens P und Q vom Planeten Furien (auf Deutsch: Kakerlaken), die eigentlich die Gestalt von Kakerlaken haben und die Bodyguards ihrer Königin sind.

Die Alien-Mädchen suchen auf der Erde nach ihrer verfluchten Anführerin, Königin Anko. Damit sie unter den anderen nicht auffallen, nehmen sie die Gestalt von normalen Schulmädchen an. Im Manga kommen immer wieder lustige Situationen zustande, in denen sie Schwierigkeiten haben, sich zu verstecken, oder in denen sie gegen Monster kämpfen und die Gebräuche der Menschen lernen müssen.

Dabei verlieben sie sich auch noch in die Jungs aus dem Nachbarhaus und haben Probleme mit bösen Rowdys. Die Mischung klingt ganz gut, aber Takeuchi konnte nur 4 Kapitel ihres Mangas veröffentlichen.

Der Verlag ist schuld, dass die Autorin von Sailor Moon ihren Manga nicht fortsetzen konnte

Wieso hat sie ihn nie fortgesetzt? Die 4 Kapitel des Mangas wurden von September bis Dezember 1997 veröffentlicht. Der Kodansha-Verlag, bei dem der Manga erschien, verlor nämlich 7 Seiten des Manuskripts vom Manga.

Nach diesem Vorfall war Takeuchi wohl so frustriert, dass sie nicht nur den Manga abbrach, sondern zum Shueisha-Verlag wechselte. Einige Jahre später veröffentlichte sie neue Werke wie Toki Meka! und Love Witch, die allerdings nie an den Erfolg von Sailor Moon anknüpfen konnten.

Könnte es eine Rückkehr von PQ Angels geben? Da mittlerweile so viele Jahre vergangen sind und Takuchi in der Zwischenzeit neue Werke veröffentlicht hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich wieder an die Arbeit zu PQ Angels setzt.

Allerdings besteht noch ein letzter Hoffnungsschimmer: Neben dem Manuskript zum Manga soll es noch ein Manuskript zu einem Anime gegeben haben. Das Manuskript dazu liegt irgendwo bei Toei Animation. Das Produktionsstudio kümmert sich unter anderem um die Animes von One Piece und Dragon Ball Daima.

Wir glauben jedoch nicht daran, dass wir je wieder etwas von PQ Angels sehen werden. In ihrem letzten Projekt kümmerte sie sich nämlich um den Sailor-Moon-Film Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie.

