Eine Sache im Klassenraum versteht bald nur noch der Lehrer und schuld daran ist euer Handy

Viele Kinder und junge Erwachsene können analoge Uhren nicht mehr lesen. Das liegt an Experten vor allem an digitalen Medien.

In vielen Klassenzimmern hängen sie: Große Uhren mit Zeigern, die die Zeit anzeigen. Doch genau diese analogen Uhren mit Zeigern werden für junge Menschen immer mehr zu einem Hindernis. Denn viele können die Uhr wohl nicht mehr ablesen. Laut einem Test des schweizerischen Magazins 20 Minuten können 70 % der Befragten einer nicht-representativen Umfrage auf einer Jobmesse die Uhr nicht mehr ablesen.

Experten sagen, der Grund dafür seien vor allem viele digitale Medien und Handys. Daher haben immer mehr Kinder Probleme, eine analoge Uhr abzulesen.

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Analoge Uhren auf dem Rückzug, weil Kinder mit digitalen Ziffern besser klarkommen

Die Diskussion um analoge Uhren gibt es übrigens nicht erst seit gestern. Bereits seit 2018 spricht man über dieses Problem. Denn 2018 beschlossen einige britische Schulen, ihre analogen Uhren durch digitale Modelle zu ersetzen. Davon berichtete etwa das Magazin CBS.com.

Im Jahr 2018 gingen hauptsächlich die Generation Z sowie die ersten Jahrgänge der Generation Alpha zur Schule, also die Personen, die wir auch als „Digital Natives“ bezeichnen: Personen, die mit digitalen Medien im Leben aufgewachsen sind.

Im britischen Guardian meldete sich etwa der Mathelehrer und Vater Kester Brewin zu Wort und erklärte: Schüler seien nicht dümmer als früher, aber nutzen einfach andere Geräte und Programme als Menschen älterer Generationen.

Das alles führt mittlerweile dazu, dass analoge Uhren zurückgedrängt werden. Manuel Sennert, Vorsitzender des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV), erklärte in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, dass darüber nachgedacht werde, analoge Wanduhren durch digitale zu ersetzen, weil diese für viele Schüler leichter und gewohnter abzulesen seien.

Ein anderer Grund ist, dass viele junge Menschen wohl einfach keinen Grund darin sehen, die analoge Uhr zu lernen, da man ohnehin kaum mit ihr zu tun habe. Der SWR3 zitiert eine Lehrkraft mit den Worten zu einem Instagram-Video:

Als Lehrkraft an der Grundschule kann ich bestätigen, dass das Video nicht gestellt ist. Wir mühen uns wirklich ab, aber viele Kinder lernen es nicht. Die Notwendigkeit erschließt sich ihnen einfach nicht, da sie im Alltag nur digitale Uhren sehen. Viele schalten daher auf Durchzug.

Dennoch dürften vielen Menschen außerhalb des Klassenzimmers auch weiterhin analoge Uhren begegnen. Etwa an Bahnhöfen, an Apotheken oder an Kirchtürmen. Völlig verschwinden werden diese Uhren daher nicht. Nur für einige nicht mehr lesbar.

Immer online zu sein, hat auch andere Auswirkungen auf den Alltag: Junge Menschen kaufen vor allem online ein. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung nur noch verstärkt. Doch sobald junge Menschen ins „richtige“ Geschäft müssen, wird es für viele peinlich oder unangenehm: Die Gen Z erklärt, dass ihr neuer Endgegner an der Käsetheke und im Supermarkt auf sie lauert