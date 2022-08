Ryzen 7000 vorgestellt: Bereits AMDs langsamster Prozessor soll schneller als Intels schnellste CPU sein

Ab wann kann man Ryzen 7000 kaufen? Die Ryzen-7000er-Reihe erscheint am 27. September, also in einem knappen Monat. Zum Start soll es dann auch die passenden Mainboards mit AM5-Sockel und DDR5-Arbeitsspeicher geben.

Was wurde genau gezeigt? Insgesamt hatte AMD am vergangenen Abend 4 Prozessoren vorgestellt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to