6 Intros von RTL2-Animes, die ihr auch heute noch mitsingen könnt

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl die Animes vor über 20 Jahren liefen, gibt es viele Intros, die ihr vermutlich immer noch mitsingen könnt. Wie viele der folgenden Intros kennt ihr noch? Schreibt es uns in die Kommentare, welche Banger ihr auch heute noch im Ohr (oder in der Playlist) habt!

Dank einer Umfrage auf MeinMMO konnten wir bereits klären, dass Dragon Ball und One Piece eure liebsten Animes aus der RTL2-Ära waren. Der deutsche TV-Sender hatte nämlich in den 90ern und 2000ern zahlreiche Animes im Programm, für die es sogar eigene deutschsprachige Intros gab.

Unabhängig davon, welche Animes ihr in der RTL2-Zeit am besten fandet, gibt es einige Intros, die einfach nicht aus dem Kopf gehen. MeinMMO zeigt euch die besten Openings der Animes.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to