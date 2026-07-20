Auf Steam bekommt ihr gerade ein RPG geschenkt, lässt euch ein ganzes Leben bestreiten

Auf Steam könnt ihr euch gerade das düstere Story-RPG The Life and Suffering of Sir Brante kostenlos sichern und dauerhaft behalten. Viel Zeit bleibt euch dafür aber nicht.

Was ist das für ein Spiel? The Life and Suffering of Sir Brante ist ein textlastiges Rollenspiel aus dem Jahr 2021, das euch ein komplettes Leben durchspielen lässt, von der Geburt bis zum Tod. Erzählt wird die Geschichte über die Tagebuchseiten des Protagonisten, der in einer gnadenlosen Ständegesellschaft aufwächst, in der Götter über die Ordnung wachen und Widerspruch brutal bestraft wird.

Jede Entscheidung hat dabei Konsequenzen für Sir Brante, seine Familie und am Ende sogar das ganze Imperium. Je nach euren Werten und Taten werdet ihr etwa Richter, Inquisitor oder Revolutionär. Der erste Durchgang soll über 20 Stunden dauern und dank verzweigter Handlungsstränge erzählt jeder weitere eine andere Geschichte.

Das Konzept und der Widerspielwert kommen gut an. Auf Steam steht das Spiel nach über 8.000 Rezensionen bei „Sehr positiv”, auf Metacritic hält es 82 Punkte.

Video starten The Life and Suffering of Sir Brante zeigt im Trailer wie anders Gaming aussehen kann Autoplay

Darum ist das Spiel gerade kostenlos

Was steckt hinter der Aktion? Normalerweise kostet Sir Brante 19,99 Euro. Bis zum 23. Juli um 19:00 Uhr könnt ihr es euch aber zum Preis von 0 Euro in eure Bibliothek holen, wo es dauerhaft bleibt.

Anlass ist der Release des Nachfolgers The Life and Suffering of Prince Jerian, der im selben Universum spielt und euch diesmal als Kronprinz mitten in politische Intrigen wirft.

Für wen lohnt sich das? Wer klassisches WASD-Gameplay erwartet, ist hier falsch, denn gespielt wird fast ausschließlich über Texte und Entscheidungen. Dafür bekommen Fans von harten Dilemmata eines der konsequentesten Spiele des Genres.

Eine Warnung gehört aber dazu: Das Spiel ist bewusst grausam und die Entwickler weisen selbst darauf hin, dass es Textdarstellungen von Gewalt und Kindesmissbrauch enthält. Für zarte Gemüter ist die Reise durch Sir Brantes Leben also nichts, alle anderen können bei dem Preis bedenkenlos zugreifen.

Haben textbasierte Abenteuer heute noch eine Chance? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare! Kostenlos bekommt ihr auch das nächste große Update bei Where Winds Meet, das euch auf zu legendären Bergen schickt: Where Winds Meet bekommt die nächste große Erweiterung, verrät das Datum und zeigt Gameplay und Story im neuen Trailer