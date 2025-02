„Ein soziales Phänomen“ – Ein Rollenspiel aus 1988 war so populär, dass es Videospiele für immer verändert hat

Bis heute erscheinen neben vielen actionreichen Rollenspielen auch rundenbasierte Genrevertreter. Trotz des klassischen Kampfsystems entwickelte sich das Genre stark weiter. Einen gigantischen Einfluss darauf hatte ein Spiel, das ursprünglich 1988 erschien.

Um welches Spiel geht es? 1988 erschien Dragon Quest 3. Die JRPG-Reihe ist bei uns zwar nicht so populär wie Final Fantasy, doch in Japan sieht das ganz anders aus. Dort gehört Dragon Quest zu einer der beliebtesten Reihen aller Zeiten.

Die Reihe hatte einen großen Einfluss auf das RPG-Genre und sogar darüber hinaus. In einem Interview erklärte der Producer des neuesten Dragon-Quest-Remakes, dass vor allem der dritte Teil zu einem sozialen Phänomen wurde.

Einen Trailer zum Remake von Dragon Quest 3 findet ihr hier:

Es etablierte den Status von JRPGs

Was sagt der Producer des Spiels über Dragon Quest 3? Jeuxvideo sprach mit Masaaki Hayasaka, dem Producer des Teams, über das aktuelle Remake von Dragon Quest 3. Der arbeitete auch an Bravely Second und Octopath Traveler als Assistant Producer. Er wurde gefragt, warum Dragon Quest 3 so beliebt ist:

Dragon Quest 3 war so gut, dass es bei seiner Veröffentlichung in Japan ein soziales Phänomen war und den Status von JRPGs begründete – ich würde sagen, dass es deshalb so beliebt war. Es ist fast unglaublich, wenn man bedenkt, dass das Berufssystem, die Unterwelt und das überraschende Ende vor 36 Jahren erdacht wurden. Ich bin sicher, dass die Leute, die das Spiel bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung gespielt haben, es sogar noch unglaublicher fanden! Ich glaube, der Grund, warum es heute so beliebt ist, ist, dass die Leute immer noch gute Erinnerungen daran haben. Masaaki Hayasaka über den legendären Status von Dragon Quest 3

Dazu muss man sagen, dass Dragon Quest 3 das alles natürlich nicht erfunden hat. Es hat aber vieles davon populär gemacht und damit auch dafür gesorgt, dass andere JRPGs die Mechaniken nutzen. Final Fantasy 3 erschien beispielsweise 1990 und ist für sein Berufssystem bekannt.

Ist Dragon Quest immer noch so eine beliebte Reihe? In Japan hat Dragon Quest seine Popularität nie ganz verloren. Wie Jeuxvideo berichtet, verkaufte sich Dragon Quest 3 Remake in Japan ganze 1,161 Millionen Mal. Damit ist es nach Super Mario Party Jamboree das Spiel, das sich 2024 in Japan in physischer Form am meisten verkauft hat.

Auch Titel wie Dragon Quest 11 waren unglaublich beliebt und das auf der ganzen Welt. Anders als Final Fantasy versucht Dragon Quest nie, sich sonderlich neu zu erfinden. Im Kern bleibt es immer ein klassisches JRPG mit altbekannten Mechaniken.

Wenn ihr euch heutzutage anschauen wollt, was es mit Dragon Quest 3 auf sich hat, dann könnt ihr das auf allen gängigen Plattformen mit dem neuen Remake tun.