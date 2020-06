Sowohl GTA 5 Online als auch Red Dead Online werden heute Abend nicht wie gewohnt erreichbar sein. Der Grund dafür liegt aber nicht etwa in einer Server-Wartung oder ähnlichem.

Wann schließen die Server? Wie Rockstar ankündigte, werden GTA Online und Red Dead Online heute, am 4. Juni, zwischen 02:00 und 04:00 p.m. ET offline gehen. Das entspricht in Deutschland dem Zeitraum von 20:00 bis 22:00 Uhr.

Wer also eine längere Session in einem der beiden Spiele für heute Abend geplant hat, sollte sich nach einem Alternativprogramm umschauen.

Rockstar ruft zur Unterstützung auf

Darum schließen die Server: Über Twitter rief Rockstar Games zur Unterstützung auf und teilte mit, dass man die Server im Gedenken an George Floyd für zwei Stunden schließen möchte und rief zur Unterstützung auf. In diesem Zeitraum findet in Minneapolis, wo es zuletzt zu großen Demonstrationen und Protesten kam, eine Gedenkfeier für George Floyd statt.

Following the memorial, we hope you will join us in further honoring the many victims of America’s racial injustices by supporting their families, black-owned businesses, those marching on the streets, and coalitions through the organizations listed here: https://t.co/yIQu2R1pJb — Rockstar Games (@RockstarGames) June 4, 2020

Ebenso wie Rockstar hatten zuletzt einige Entwicklerstudios ihre Anteilnahme ausgedrückt und verschiedene Aktionen vorgenommen. So kündigten etwa die Pokémon-GO-Entwickler Niantic umfassende Spenden an. Bei Call of Duty will man nun verstärkt gegen rassistische Usernamen vorgehen, nachdem es hier zuletzt zu deutlichen Vorwürfen kam.

MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur ‚Black Lives Matter‘-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.