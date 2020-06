Niantic, der Entwickler von Pokémon GO, hat sich nun zu den Protesten in den USA zu Wort gemeldet und sich klar positioniert. Spieler zeigen sich begeistert vom Statement.

Das ist passiert: Seit über einer Woche gibt es Unruhen und Proteste rund um den Tod des Afroamerikaners George Floyd, der bei einem brutalen Polizeieinsatz ums Leben gekommen war.

Nachdem bereits diverse Spieleentwickler darauf reagiert hatten, setzt nun auch Niantic ein klares Zeichen. Sie stehen für Toleranz und solidarisieren sich mit der Bewegung.

Niantic spendet GO Fest-Einnahmen – Trainer sind begeistert

Das sagt Niantic: In einem langen Statement schreibt John Hanke, CEO von Niantic, den Spielern. So spricht er über die Möglichkeiten, wie Niantic eine solche Bewegung unterstützen kann. Sie gehen gleich mehrere Punkte an, die sie nun umsetzen wollen. Einige stellen wir hier vor:

Niantic spendet mindestens 5 Millionen Dollar von dem Erlös der Ticket-Verkäufe vom GO Fest 2020 – Die Hälfte davon wird genutzt, um schwarze Gaming- und AR-Entwickler zu unterstützen

Sie wollen sich mehr für die Vielfalt einsetzen und vor allem weißen Menschen aufzeigen, wie wichtig Toleranz ist

Niantic gibt Mitarbeitern im Jahr 5 freie Tage, um sich für gemeinnützige Projekte einzusetzen, die unter anderem von Niantic selbst organisiert werden können

Außerdem spricht Hanke seinen Mitarbeiter, aber auch der Community, Mut zu. Sie sollen sich zusammenschließen und die Black Lives Matter-Bewegung unterstützen.

Zuletzt betont der CEO, dass Niantic durch seine Community lebt und wie wichtig dort die Toleranz ist. So wollen sie ein faires System bieten, wo alle Spieler willkommen sind.

Das komplette Statement von Niantic findet ihr auf dem Twitter-Profil der Entwickler.

Einnahmen vom GO Fest 2020 sollen gespendet werden

Wie reagieren Fans darauf? Die Trainer von Pokémon GO zeigen sich begeistert von dem Statement. So sagen einige, dass sie zwar Niantic für ihre Arbeit in Pokémon GO öfters kritisieren, doch dass die Entwickler in diesem Fall alles richtig machen.

Einige Spieler sind sogar überrascht. TAMUFootball sagt beispielsweise auf reddit: „Nachdem ich all das gelesen habe, bin ich ziemlich überrascht und stolz auf Niantic für dieses Statement.“

Andere Trainer sind froh, dass sich diese Aktion mit dem Kauf des GO Fest-Tickets unterstützen können. Der reddit-User rockiesfan4ever meint: „Jetzt fühle ich mich besser, wenn ich das GO Fest-Ticket kaufe.“

Die Tickets zum GO Fest gibt es aktuell noch nicht zu kaufen. Niantic will erst weitere Infos bekannt geben und dann den Verkauf starten. Infos dazu findet ihr dann hier bei MeinMMO. Alles, was wir bisher darüber wissen, lest ihr im Artikel zur Ankündigung des GO Fests.

„MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur ‚Black Lives Matter‘-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.“