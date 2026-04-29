Rocket League geht endlich gegen Cheater vor, doch 1,5 Millionen Spieler zahlen dafür einen hohen Preis

Die Bots in Rocket League waren ein großes Problem, schon als es noch auf Steam war. Jetzt sind sie fort, doch die Community zahlt dafür einen schmerzlichen Preis.

Wie ist man die Cheater los geworden? Rocket League gehört schon länger zu Epic Games die ihr auch hinter Fortnite stecken. Neben dem eigenen Launcher, einem der größten Shooter der Welt und der bekannten Unreal Engine haben die Entwickler aber auch ihren eigenen Anti-Cheat.

Mit Easy Anti-Cheat haben sie nun auch ihr Auto-Fußball-Spiel Rocket League ausgestattet und es damit von den Bots befreit. Die gingen der Community schon seit langem auf die Nerven, weil sie sich durch das Tauschen von Wins auch in hohe Ränke mogelten.

Der neue Anti-Cheat hat die Cheater zumindest fürs Erste ausgesperrt, doch damit ist auch ein geliebtes Tool der Community nicht mehr verfügbar.

Hier könnt ihr einen uralten Trailer von Rocket League sehen:

Video starten Rocket League PS4 Trailer Autoplay

Das Ende von Bakkesmod

Was ist das für ein Tool? Der Bakkesmod war ein One-In-All-Tool für Rocket League, das viele Komfortfunktionen für das Spiel hinzugefügt hat. Als eine Art Hub konnten Entwickler eigene Plugins für die Modifikation erstellen und damit Spielern Features liefern, die von den Entwicklern lange nicht gebracht wurden.

So konnte man verbesserte Traingsgames starten, sich zusätzliche Stats ansehen, fangemachte Items nutzen und seine Wiederholung automatisch speichern lassen. Letzteres war auch für viele Creator gut, um die besten Tore noch einmal ansehen zu können.

Doch der neue Anti-Cheat hat einen Strich durch das Tool gemacht. Der Easy Anti-Cheat blockiert die Modifikation und damit auch alle Funktionen, die sie gebracht hat. Für den Entwickler heißt das: Abschied nehmen.

Was sagt der Entwickler zum Ende? Bakkes, der Macher der Bakkesmod, meldet sich in einer Mitteilung auf seiner Website bei den Nutzern. Dabei erklärt er auch, wie viele Nutzer sein Tool verwendeten. Jeden Tag sollen es 750.000 Spieler gewesen sein und jede Woche sogar 1,5 Millionen Spieler, die das Tool verwendeten.

Dennoch ist jetzt der Moment, Abschied von dem Tool zu nehmen. So erklärt er in seinem Statement:

Vor diesem Hintergrund habe ich beschlossen, die aktive Weiterentwicklung des Mods einzustellen. Die Einführung von Easy Anti-Cheat scheint mir der richtige Zeitpunkt zu sein, um das Projekt zu beenden. Sowohl ich als auch das Team der Hauptmitwirkenden, die über die Jahre hinweg geholfen haben, haben uns von dem Spiel verabschiedet, und obwohl wir den Betrieb aufrechterhalten haben, fehlt uns einfach die Leidenschaft und der Antrieb, das Projekt angemessen zu unterstützen. Das bedeutet, dass BakkesMod auf Spielversionen, die am 28. April oder später veröffentlicht wurden, nicht mehr funktionieren wird. Entwickler von Bakkes Mod auf Bakk.es

Auf Reddit verabschieden sich die Fans in einem Post und bedanken sich bei den Entwicklern. Für viele ist es ein emotionaler Moment, weil die Hobby-Entwickler viele Features ermöglicht haben, die bis heute im Kernspiel fehlen.

Die Spieler sind die Bots und Cheater für Erste losgeworden, zahlen dafür aber mit dem Ende des wohl größten Mods ihres Spiels. Ob das die richtige Entscheidung für Epic Games wird oder ob sich bald herausstellt, dass ohne die Mods der Titel für viele Spieler uninteressanter wird, wird sich zeigen. Ähnlich erging es auch einem MMORPG: Final Fantasy XIV hat eine der größten Mods verloren – Jetzt meldet sich der Chef des MMORPGs zu Wort