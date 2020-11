Was ist Roblox überhaupt? Roblox gehört zu den erfolgreichsten Spielen mit monatlich über 100 Millionen aktiven Spielern (via Wikipedia ). Es ist eigentlich eher eine Art Werkzeugkasten, über das die User eigene Spiele erschaffen und dann mit anderen teilen können. Die Welten werden dabei aus Lego-ähnlichen Bausteinen erschaffen und beim Programmieren kommt die Skriptsprache Lua zum Einsatz, die sehr einfach zu bedienen ist.

Tommy Tallarico wird außerdem vier exklusive Sound-Packs für Roblox erstellen, welche sich die Spieler für Preise zwischen 10 und 250 US-Dollar kaufen und dann in ihren eigenen Spiele-Kreationen unterbringen können. Darüber hinaus will er Merchandise rund um Oof über den Roblox-Store auf Amazon anbieten.

Der Sound, der zuerst 2005 im Spiel zu hören war, kam zunächst nicht gut bei den Fans an – er klang einfach eher lustig als nach etwas, das ein Todesschrei sein sollte. 2016 lud der Youtuber Whimee aber Videos mit dem Oof-Sound hoch, die viral gingen. Dadurch entwickelte sich der Soundeffekt zu etwas, das unzertrennlich mit Roblox verbunden ist. Der Oof-Sound wurde ikonisch und legendär und hat jede Menge Memes und lustige Videos hervorgebracht – ganz besonders die Musik-Remixes kommen super bei der Community an.

Was ist das für ein Sound? Bisher war es im extrem erfolgreichen und beliebten Onlinespiel Roblox so, dass euer Charakter das Geräusch „Oof“ von sich gab, starb er im Spiel. Das klingt in etwa so:

