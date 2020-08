Während der Corona-Pandemie werden viele Videospiele gezockt. Doch welche davon sind besonders beliebt? Eine Karte zeigt dies an.

Warum spielen die Leute jetzt mehr? Die Corona-Pandemie bringt einige Einschränkungen des Alltags mit sich. Damit sich das Virus nicht so stark verbreitet, ist es ratsam, möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen.

Um der Langeweile zu entgehen, beschäftigen sich manche eben verstärkt mit Videospielen. Selbst Personen, die diese Form der Unterhaltung sonst nicht mögen.

Darüber hinaus ist es möglich, durch Onlinespiele mit Freunden in Kontakt zu bleiben, wenn man sie momentan vielleicht besser nicht treffen sollte.

Woher stammen die Daten? Die Vergleichsseite Compare the Market hat eine Untersuchung durchgeführt, die aufzeige soll, welche Spiele in welchem Land während der Corona-Pandemie besonders beliebt sind.

Diese Daten wurden nun in einer Karte der Welt und gesondert auch für Europa veröffentlicht.

Compare the Market nutzte Google Trends, um zu schauen, nach welchen Spielen zwischen dem 1. Januar und dem 23. März 2020 am häufigsten gesucht wurde. Dies zeigt, wie hoch das Interesse der Spieler an den Titeln in dieser Zeit waren.

Diese Karte zeigt, welche Spiele in den Ländern der Welt besonders beliebt sind.

Das spielt die Welt

Welche Spiele sind besonders beliebt? Die Karte der Welt zeigt verschieden Farben. Diese werden folgenden Spielen zugeordnet:

Dunkelgrün -Roblox

Pink – Fortnite

Hellblau – Minecraft

Gelb – PUBG

Dunkel-Orange – PES 2020

Dunkelblau – FIFA 20

Hellgrün – Valorant

Hell-Orange – Animal Crossing: New Horizons

Lila – Call of Duty: Warzone

Wie aus der Karte hervorgeht, spielen sowohl in Nord- als auch Südamerika und Australien sowie Osteuropa die meisten Roblox.

Fortnite ist vor allem in Frankreich, Italien und in Afrika verbreitet.

Spieler in Russland und Asien verbringen ihre Zeit offenbar damit, hauptsächlich Minecraft zu spielen.

PUBG ist in Indien, Pakistan, Afghanisten und Teilen von Afrika beliebt.

Auf der Europakarte sticht Deutschland mit Animal Crossing: New Horizons als beliebtestem Spiel hervor.

Wie sieht es mit Deutschland aus? Überraschenderweise ist das beliebteste Spiel Deutschlands Animal Crossing: New Horizons.

Eigentlich sollte man denken, dass dieser Titel im Ursprungsland Japan besonders häufig gespielt wird, doch dort ist den Daten von Compare the Market zufolge Call of Duty: Warzone die Nummer 1.

Was sagen die Zahlen aus? Da Google Trends zur Erhebung der Daten genutzt wurde, zeigen die Daten nicht, wie häufig sich ein Spiel gespielt hat oder wie viele Spielerzahlen es hatte. Es wird lediglich dargestellt, wie hoch das Interesse an den Titeln im oben genannten Zeitraum war.

Dies lässt natürlich schon Rückschlüsse darauf zu, wie beliebt ein Spiel ist. Je mehr danach gesucht wird, desto mehr Interesse besteht daran.

Was spielt ihr während der Corona-Pandemie am liebsten?

Auch Mein-MMO-Autorin Larissa Then spielte während der Quarantäne Animal Crossing: New Horizons. Aber als MMO.