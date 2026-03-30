Rewinside ist nach 4 Monaten Pause zurück, lässt auf YouTube die Hosen runter: „Das war extrem krass für mich“

Nach über 10 Jahren auf YouTube und Twitch musste Sebastian „Rewinside“ Meyer Ende 2025 eine längere Zwangspause als Influencer starten. Jetzt ist er zurück und spricht offen über die vergangenen Monate.

Was erzählt Rewinside? Der bekannte Content Creator aus Deutschland (mehr als 1,9 Millionen Follower auf Twitch) blickt in seinem neuen Video auf YouTube auf die vergangenen 4 Monate zurück. Zur Erinnerung: Ende 2025 hatte sich Sebastian „Rewinside“ Meyer nach 10 Jahren aus seiner Influencer-Karriere zurückgezogen, da bei ihm Burnout diagnostiziert worden ist.

Rewinside beschreibt, dass er 5 Wochen in einer Klinik war, die auf Burnout spezialisiert ist: „Das war extrem krass für mich. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall eine deutlich, deutlich andere Perspektive jetzt auf Arbeit, Kunst und alles irgendwie habe.“

Der Creator erklärt weiter, dass er die letzten zwölf Jahre mit einem Tunnelblick gefahren ist. Durch den Klinikbesuch ist ihm bewusst geworden, dass man nicht dauerhaft auf Vollgas durchs Leben rasen kann. Irgendwann leidet die Gesundheit darunter. Er hat dabei viel zu lange Signale von seinem Körper wie Sodbrennen, Erbrechen, Schlaflosigkeit und Panikattacken ignoriert.

So sehr ich liebe, was ich hier tue, Freunde, ist es doch für mich so, dass ich das nicht mehr mit dem Pensum machen kann, wie ich es bisher gemacht habe. Es wird sich also viel ändern. Ich habe einfach erkannt, dass ich sehr viel mehr Dinge im Leben habe als Streaming und YouTube, die mir auch sehr viel Erfüllung geben. Rewinside auf YouTube

Als Beispiele nennt er die gemeinsame Zeit mit Freunden oder mit dem Hund sowie die private Produktion von Musik. Rewinside betont, dass er sich dem Privileg bewusst ist, das Arbeitspensum überhaupt zurückfahren zu können.

Was plant Rewinside für die Zukunft? Der YouTuber möchte keine Roadmap für die kommenden Wochen vorgeben, sondern Schritt für Schritt schauen, was mit dem neuen Pensum umsetzbar ist. Der Fokus soll dabei nur noch auf Projekten liegen, auf die Rewinside richtig Bock hat.

Ein großes Ziel für den Creator ist es, in Zukunft jemand zu sein, auf den sich Leute verlassen können. Das ist etwas, das in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen ist. Teils hat er Zusagen oder Versprechungen gemacht und diese nicht eingehalten.

Hier könnt ihr euch das gesamte Video von Rewinside anschauen:

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Das würde ihn rückblickend sehr beschäftigen, das möchte er in Zukunft sehr viel besser machen. Die weiterhin laufende Therapie soll ihn dabei unterstützen, den neuen Fokus langfristig erfolgreich umzusetzen – alleine in dieser Woche stehen 3 Termine für Rewinside auf dem Programm.

Ein paar konkrete Info-Nuggets lässt Rewinside dann aber doch noch fallen. Es ist aktuell beispielsweise ein neues Format in Arbeit, das in den kommenden 2 bis 6 Wochen an den Start rollen soll. Außerdem würde das Team vor einem sehr großen Dreh stehen, der in Peru stattfinden soll: „Das wird crazy.“

„Danke, dass du das so teilst!“

Wie reagiert die Community? Die feiert die Offenheit des Creators und findet es gut sowie wichtig, die größte Priorität auf die eigene Gesundheit zu legen.

AleeexSlytherin schreibt etwa auf YouTube: „Gesundheit ist unser wichtigstes Gut! Gut, dass du darauf achtest und Prioritäten setzt. Danke, dass du das so teilst!“

jadenunknown3751 freut sich in den Kommentaren: „Du siehst deutlich gesünder aus als vor der Pause und man merkt dir richtig an, wie sehr du dich erholt hast und das ist sehr schön! Bleib dabei, nimm dir regelmäßig Zeit für dich und achte auf deine Gesundheit! Alles andere kann warten Schön, dass es dir besser geht!“

maKaBre0056 erklärt: „Klinik kann so hilfreich sein! Schön zu hören, dass es auch für dich ne gute Erfahrung war. Im regulären Krankenkassensystem ist ne Reha ja leider nur alle drei Jahre möglich. Persönlich würde ich annehmen, dass es für 90% der Arbeitnehmer:innen gut wäre, jedes Jahr ne Woche professionelle Reha statt oder zusätzlich zu Urlaub zu haben, um sich und sein/ ihr Umfeld und die aktuelle Lebenssituation mal zu reflektieren.“

Der seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Twitch-Streamer und YouTuber konnte übrigens nur deswegen so erfolgreich werden, weil er jahrelang ein Doppelleben führte. Rewinside postete während der Arbeit heimlich seine YouTube-Videos: Er postete heimlich während der Arbeit Videos auf YouTube, heute ist er einer der Top-Influencer in Deutschland