Neues Spiel auf Steam führt euch in den Himmel aller Film-Fans der 90er, ist so perfekt Retro, startet 95 Prozent positiv

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2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Neues Spiel auf Steam führt euch in den Himmel aller Film-Fans der 90er, ist so perfekt Retro, startet 95 Prozent positiv

Vor wenigen Tagen ist auf Steam das perfekte Spiel für alle erschienen, denen die einzigartige Atmosphäre alter Videotheken fehlt. Die ersten Reviews von Spielern versprechen jedenfalls ein Fest für Retro-Filmfans.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist vom Retro Rewind – Video Store Simulator. Das Spiel erschien am 17. März 2026 auf Steam und kostet dort geschmeidige 19,90 €. Bis zum 24. März 2026 bekommt ihr das Spiel allerdings noch mit einem Rabatt von 20 %. Wollt ihr einmal reinschnuppern, gibt es auch eine kostenlose Demo.

In Retro Rewind führt ihr eure ganz eigene Videothek im Retro-Stil der frühen 90er. Euch erwarten also Neonlichter, knallige Farben und noch vieles mehr, was den alten Zeitgeist auffängt.

Im Trailer seht ihr, wie euer Arbeitsalltag in der Videothek aussieht:

Retro Rewind – Video Store Simulator auf Steam versetzt euch zurück in die 90er, an der Spitze eurer eigenen Videothek
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An der Spitze eurer eigenen Videothek – mit allem drum und dran

Worum geht es in dem Spiel? Als Inhaber eurer eigenen Videothek kümmert ihr euch um alles mögliche in eurem Laden, den ihr von Grund auf selbst aufbaut.  Zu euren ersten Aufgaben gehört das Einrichten eures Geschäfts: Über Teppiche bis hin zu alten Filmpostern und Popcorn-Maschinen gibt es alles, was eine gute Videothek braucht. Auch, wo welche Regale stehen, entscheidet ihr selbst. 

Anschließend müsst ihr eure Regale nur noch befüllen und den Laden am Laufen halten. Dazu kauft ihr über euren alten PC im Spiel VHS-Kassetten. Manch ein zwielichtiger Kassettenhändler kann euch sogar exklusive (und damit ziemlich wertvolle) Raubkopien sichern.

Euer Alltag besteht aber auch daraus, die Wünsche eurer Kunden zu erfüllen: So reserviert ihr ihnen auf Wunsch bestimmte Filme, bereitet ihnen Snacks zu oder gebt ihnen sogar persönliche Filmempfehlungen mit. Ihr müsst aber natürlich auch Verspätungsgebühren abkassieren und Kassetten zurückspulen – es ist eben nicht alles rosig in einer Videothek.

Spieler sind bereits überzeugt, doch es kann noch besser werden

Was sagen die Spieler über das Game? Schaut man sich die Reviews auf Steam an, kommt der Video Store Simulator derzeit richtig gut an. Von über 1.100 Rezensionen (Stand 21. März 2026) fallen sage und schreibe 95 % positiv aus.

Vor allem der Retro-Look sei den Entwicklern perfekt gelungen, heißt es oft. Viele fühlen sich direkt wie in einer alten Videothek. „Wer die Videotheken der 90er und frühen 2000er vermisst, ist hier genau richtig“, meint etwa Steam-Nutzer Sharky (Quelle: Steam).

Auch der gute Zustand des Spiels direkt zum Release wird oft gelobt. Es laufe nicht nur rund (und das selbst auf schwächeren Rechnern), sondern fühle sich auch einfach fertig an, meint zum Beispiel Nutzer Hellcat Nightpurr in seiner Steam-Review.

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Die Liebe zum Detail kommt ebenfalls gut an: Die Filme, die ihr euch hier in die Regale stellt, besitzen allesamt handgezeichnete Cover und kreative Titel, die einen zum Lachen bringen können. Allerdings gebe es auch Raum für Verbesserung, etwa bei den Mitarbeitern, die ihr einstellen könnt. Das Spiel könnte laut einigen auch weitere thematische Deko-Objekte vertragen.

Einen starken Start hatte auch Slay the Spire 2, wobei das auf einem ganz anderen Level stattfindet. Das Roguelike ist wahnsinnig erfolgreich und konnte auch seine Spieler auf Steam zum Release überzeugen. Doch aktuell würde man das der Wertung des Titels gar nicht ansehen. Was da passiert ist, erklären wir euch in diesem Artikel: Eines der besten neuen Spiele auf Steam erhält über 10.000 negative Reviews in 24 Stunden, die Kritik kommt aus einem Land

 

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