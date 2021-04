Neuer Multiplayer zu Resident Evil verwirrt selbst die größten Fans, startet morgen Beta

“Re:Verse” ist ein Multiplayer-Shooter im Resident-Evil-Universum, der bald erscheint. Nun wurde kurzfristig nochmal eine kleine Beta angesetzt. Hier können Spieler selbst über das Spiel urteilen – bisher sorgte Re:Verse nämlich eher für Verwirrung.

Wann läuft die Beta? Wie auf dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel bekannt gegeben wurde, können kurzentschlossene Spieler sich morgen, am 21.04.2021 ab 08:00 Uhr morgens in die Multiplayer-Gefechte stürzen. Die Beta läuft allerdings nur 24 Stunden – am 22. April ist also schon wieder Schicht. Es handelt sich dabei schon um die dritte Beta. Wer die bisherigen Phasen verpasst hat, kann den Einblick nun nachholen.

Wer darf an der Beta teilnehmen? Grundsätzlich kann sich jeder zur Beta anmelden, der über eine Capcom ID verfügt und eine der unterstützten Plattformen besitzt. Da hat man aber eine große Auswahl: Re:Verse erscheint für die PlayStation 4, Xbox One und auf Steam und lässt sich in den jeweiligen Stores herunterladen. Auch auf den NextGen-Konsolen kann man das Spiel zocken, die dann aber jeweils die älteren Varianten ausspielen.

Mit der Beta bekommen Spieler die Gelegenheit, schonmal vorab eine Version des Spiels zu sehen und sich ein Urteil zu bilden. Die ursprüngliche Ankündigung zum Spiel kam allerdings nicht besonders gut an.

Fans kritisieren Re:Verse noch vor Release

Was ist das für ein Spiel? Bei Re:Verse steht nicht das bekannte Horror-Gameplay der Reihe im Vordergrund, es handelt sich stattdessen um einen Multiplayer-Action-Shooter, in dem man sich in Teamkämpfen über den Haufen schießen muss.

Vier bis sechs Personen nehmen dabei an den Deathmatches teil, die etwa fünf Minuten dauern sollen und in denen ihr die Rolle klassischer Resident-Evil-Charaktere übernehmt. Unter anderem sind Claire und Chris Redfield, Leon S. Kennedy und Ada Wong dabei. An die Helden angelehnte Outfits fand man dieses Jahr übrigens auch bei The Division 2.

Ein Twist: Wenn man stirbt, verwandelt man sich in einen der Schurken der Reihe, wie beispielsweise Nemesis, und kann nun Rache an den Gegnern üben.

Das Online-Spiel erscheint zeitgleich mit dem kommenden Resident Evil: Village und soll für Käufer des Hauptspiels gratis sein. Hier seht ihr den Trailer zum Spiel:

So reagierten die Fans: Der ursprüngliche Trailer hatte eher seine Probleme, positiv bei den Fans der Reihe anzukommen. Zum Zeitpunkt dieses Artikels standen 9.358 Likes einer merklich größeren Zahl von 12.500 Dislikes gegenüber.

Der Trailer kam mit seinem Arena-Ansatz sowie dem comicartigen Look nicht wirklich gut an. Auch in den Kommentaren des Videos sowie im Residen-Evil-Subreddit (via reddit) herrschte eher Ablehnung und Verwirrung:

“Capcom, wenn ihr darauf besteht, Multiplayer-Spiele zu machen, macht sie einfach im Koop-Modus, ich bitte euch…”, kommentierte ein User (via YouTube)

“Warum versuchen sie immer wieder RE-Multiplayer-Spiele? Sie sind nie gut. Hört einfach auf” (via reddit).

Auch die Diskussion über die bisherigen Beta-Phasen ist eher kritisch (via reddit). Dazu kommt, dass die Beta teilweise mit starken Server-Problemen zu kämpfen hatte und zeitweise nicht erreichbar war, beziehungsweise keine Matches zustande kamen.

Wer dem Spiel nochmal eine Chance geben und einen Einblick wagen möchte, kann dies nun am 21. April tun. Insgesamt scheint der Hype auf Resident Evil VIII aber deutlich stärker zu sein. Ihr seid Horror-Fans? Dann findet ihr hier einige gute Horror-Alternativen im Multiplayer.