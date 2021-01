Resident Evil bringt eigenständigen Multiplayer-Shooter – Beta startet schon bald

Zur Feier des 25. Jubiläums von Resident Evil hat Capcom am 21. Januar 2021 den Multiplayer-Shooter Resident Evil Re:Verse angekündigt. MeinMMO fasst alle bekannten Infos dazu für euch zusammen.

Zum 25. Jubiläum von Resident Evil hat Capcom ein Showcase veranstaltet. In diesem Rahmen wurde nun, neben einem Crossover-Event mit The Division 2, der eigenständige Multiplayer-Shooter Resident Evil Re:Verse angekündigt.

Das ist Re:Verse: Bei Resident Evil Re:Verse handelt es sich um einen klassischen Arena-Shooter, dessen Grafikstil ein wenig an Borderlands erinnert und der in der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Bis zu 6 Spieler treten in einer Runde gegeneinander an.

Im Trailer könnt ihr euch erste Szenen dazu anschauen:

Ihr könnt aus einer Auswahl an Helden und Schurken wählen, die viele von euch aus früheren Resi-Teilen kennen dürftet. Zu den Helden gehören beispielsweise Claire Redfield, Ada Wong, Leon S. Kennedy oder Chris Redfield. Die Charaktere haben unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten.

Sobald ihr sterbt, könnt ihr die Rolle von fiesen Gegnern wie Nemesis oder Jeff Baker übernehmen und Jagd auf andere Spieler machen. Das werdet ihr in einer Closed Beta testen können.

Alle Infos zur Closed Beta

Wann startet die Beta? Auf der offiziellen Website habt ihr bis zum 25. Januar die Möglichkeit, euch für einen Beta-Test zu registrieren. Die erste Runde der Closed Beta soll dann am 27. Januar starten.

Auf welcher Plattform erscheint die Beta? Bisher ist die Closed Beta nur für Xbox One und PS4 angekündigt. Von Next Gen und PC ist keine Rede. Ob diese folgen, ist derzeit nicht bekannt.

Kostenlos, aber nicht für alle

Resident Evil Re:Verse wird als eigenständiger Titel erscheinen, ist aber unter bestimmten Umständen kostenlos verfügbar.

Wie kommt man gratis an das Spiel? Laut Capcom bekommen alle Käufer von Resident Evil 8 den Re:Verse-Shooter kostenlos. Das erscheint am 7. Mai 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS5 und PS4. Auf der Website gibt Capcom allerdings an, dass das Angebot möglicherweise nicht dauerhaft gültig ist.

Wann erscheint Resident Evil Re:Verse? Bisher ist kein Release-Datum bekannt. Sicher ist, dass der Multiplayer-Shooter für PC, Xbox One, Xbox Series X und S, PS5 und PS4 erscheinen wird. Die Versionen für PS5 und Xbox Series werden allerdings den Vorgänger-Konsolen entsprechen (also PS4 und Xbox One).

Was haltet ihr von der Ankündigung? Habt ihr Interesse an einem Resi-Multiplayer-Shooter? Oder seid ihr eher Freunde der klassischen Singleplayer-Spiele?

