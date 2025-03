Ein Zombie-Spiel auf PS4 und PS5 kostet aktuell nur 5 €, ist perfekt für Koop-Abende mit einem guten Freund

Aktuell erhaltet ihr auch Resident Evil Village im Angebot. Das ist der nach dem Resident Evil 4 Remake der aktuellste Teil der Reihe, der euch gegen Vampire, Werwölfe und natürlich auch Zombies kämpfen lässt. Warum sich das Spiel lohnt, erfahrt ihr in diesem Artikel: Ein Zombie-Spiel auf PS4 und PS5 ist so gut, dass ich es fast 3-mal hintereinander durchgespielt hab

Was sagt MeinMMO-Redakteur und Resident-Evil-Fan Nikolas Hernes zu Resident Evil 5? Resident Evil 5 ist nicht der beste Teil der Reihe, aber er ist ein fantastisches Koop-Erlebnis, das ich schon öfter durchgespielt habe. Es hat viele Stärken der Reihe, wie das gute Pacing, die tolle Action und vor allem den B-Movie-Charme, den ich so liebe.

Sie spielte in sechs Filmen zu Resident Evil mit, aber Milla Jovovichs unerfüllter Traum war es, Alice in Capcom-Spielen zu sehen

Mit Afrika hat man zudem ein unverbrauchtes Setting. Die Story ist, typisch für die Reihe, wieder ein B-Movie-Trashfest, das voller absurder Situationen steckt. Die werden in Quick-Time-Events auch schön in Szene gesetzt.

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Die 2. Staffel von The Last of Us bricht schon jetzt einen Rekord, ist noch nicht mal erschienen

Einer der ersten Space Marines führt jetzt das Imperium in Warhammer 40.000 an und Fans meinen: Der ist echt in Ordnung

The Division 2 hat mehr Spieler auf Steam als in den letzten zwei Jahren, dreht bei Twitch auf

Resident Evil 5 baute die Action des Vorgängers noch weiter aus und setzte auch auf ein weniger genutztes Setting. Statt in ein gruseliges Dorf in Europa führt euch die Geschichte nach Afrika. Der größte Unterschied war aber, dass das Spiel auf Koop ausgelegt ist. Auch heute lässt sich das Spiel noch super zocken.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to