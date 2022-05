Kostenloser Shooter auf Steam bekommt 93 % positive Reviews – Spielt sich wie CoD, wenn es fünfmal so schnell wäre

Redmatch 2 wirkt auf den ersten Blick billig und unscheinbar. Pillenformige Figürchen ballern mit den üblichen Waffen in sehr konstruiert wirkenden Maps aufeinander. Doch die Grafik versteckt ein wenig, was das Spiel so gut macht: Ihr dürft in Höchstgeschwindigkeit wie ein ballernder Spider-Man durch die Maps fliegen.

Auf Steam wird Redmatch 2 kurz und knapp so beschrieben: „Ein kostenloses, rasantes Online-Multiplayer-FPS, bei dem du deine Werte mit Kills verbesserst!“

Das mag an sich relativ unspektakulär – wenn auch spaßig – klingen, doch die Bewertungen überraschen dann ein wenig. Das Spiel taucht in den Steam-Trends weit oben auf, und hat fast 3.500 Bewertungen, wovon ganze 93 % positiv sind (via Steam).

Wer Redmatch 2 dann ausprobiert, merkt schnell wieso: Das Game zockt sich zunächst ein bisschen wie CoD, wird dann aber mit jedem Kill immer schneller und schneller. Der absolute Oberclou allerdings wird vom Spiel kaum beworben:

Ihr dürft euch mit gleich 2 unendlich langen Grappling-Hooks mit gefühlt 200 km/h durch die Maps schwingen, als wärt ihr eine Mischung aus Rambo und Spider-Man.

Hier seht ihr Redmatch 2 im Trailer:

Gameplay lässt euch ballern wie eine Mischung aus Rambo und Spider-Man

Was macht Redmatch 2 besonders? Wer den F2P-Shooter-Hit Krunker.io schonmal gespielt hat, erkennt gewisse Ähnlichkeiten dazu mit Redmatch 2. Doch auch einige besondere Extra-Features kommen dazu:

Sehr simple Grafik heißt, dass man das Spiel auf jedem Gerät und sogar im Browser spielen kann.

Spiel hat ultraschnelles Basis-Gameplay.

16 sehr unterschiedliche Maps.

Bis zu 40 Spieler auf den Maps können für absolutes Chaos sorgen.

3 Waffen, die ihr mit eigenen Visieren ausstatten könnt: AK-47 Shotgun Sniper

2 Grappling-Hooks, die ihr unendlich oft, schnell und auf beliebige Distanz nutzen könnt.

Mit jedem Kill sammelt ihr Punkte, die ihr in Statistiken stecken könnt. Lebenspunkte: Von 100 – 200. Geschwindigkeit: Von etwa CoD-Tempo zu etwas, was sich ungefähr fünfmal so schnell anfühlt. Sprungkraft: Von einem kleinem Hüpfer zu gigantischen Sprüngen, die die Schwerkraft quasi komplett ignorieren.



Etwas Waffen-Anpassung ist ebenfalls im Spiel Multikills fühlen sich großartig an Aktuell sind 16 Maps im Spiel In Redmatch 2 könnt ihr auf die Schwerkraft pfeifen Ihr könnt Gegner auch aus der Distanz abballern, was aber bei dem Tempo gar nicht so einfach ist

Wie spielt sich das Spiel? Zusammen ergeben all diese Features eine wirklich tranceartige Form der ultraschnellen Action:

Ihr könnt mit den Grappling-Hooks Wände entlang schwingen oder Türme erklettern, wie ihr es nicht einmal mit den Spider-Man-Händen in Fortnite könnt.

Ihr rennt und springt mit Karacho durch die Maps, während ihr im Vorbeifliegen auf Gegner ballert.

Ihr könnt euch sogar komplett unter der Map vorbeischwingen, um am anderen Ende meterweit in die Luft zu springen und währenddessen mit dem Sniper Kills abzusahnen.

Das Spiel mischt also ein beliebtes, rasantes Shooter-Gameplay, wie man es etwa aus CoD kennt und liebt, mit komplett wahnsinnigem und halsbrecherischem Tempo. Wenn dann noch 40 Leute in Maps spielen, die selbst für 20 Spieler zu klein wären, ist das spaßige Chaos perfekt.

Steam-Spiel verspricht, dass es euch in allen anderen Shootern besser macht – Wie soll das gehen?

Redmatch 2 kann mit dem Tempo kurzfristig großartig unterhalten, kann aber auch schnell eine Art Reizüberflutung erzeugen.

Aber gerade weil es kostenlos ist und man problemlos eine schnelle Runde starten kann, ist das Spiel perfekt für ein paar ungezwungene, chaotische Matches mit Freunden.

Wenn ihr das Spiel dann spielt, trefft ihr aber hoffentlich nicht auf diese Leute:

