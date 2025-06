2020 trauerten viele Fans um WoW-Streamer Reckful (31), jetzt war sein legendärer Schurke nach 11 Jahren Bann plötzlich wieder online

Als der beliebte WoW-Spieler und Streamer Byron „Reckful“ Bernstein im Sommer 2020 im Alter von nur 31 Jahren verstarb, kamen tausende Spieler in World of Warcraft zusammen, um gemeinsam um den Verlust zu trauern. Jetzt feiert sein Account ein überraschendes, aber wohl kurzes Comeback.

Was ist das für ein Comeback? Barry74 gewährte auf Twitch vor wenigen Tagen Einblicke in den legendären WoW-Account seines im Jahr 2020 verstorbenen Kumpels Reckful, während er dabei Erinnerungen an seine Freundschaft mit dem Streamer und die gemeinsame Zeit teilte.

Bemerkenswert ist dabei, dass der WoW-Account von Reckful im Jahr 2014 von Blizzard permanent gebannt worden ist (via X), weil Byron mehrfach und trotz vorheriger Warnungen seinen Zugang mit anderen geteilt haben soll.

Der langjährige WoW-Spieler hatte in den letzten 6 Jahren seines viel zu kurzen Lebens also gar keinen Zugriff auf den legendären Schurken. Jetzt, 11 Jahre nach dem Bann, war der Account plötzlich wieder zugänglich. Hatte Blizzard den Account aus einer Laune heraus einfach wieder freigegeben?

Blizzards Tribut an Reckful in WoW.

Wie ist der aktuelle Stand? Der WoW-Kommentator N_Tys bestätigte zuerst auf X, dass der Account von Reckful nach 11 Jahren tatsächlich wieder online ist. 2 Tage später folgte dann auf X ein Update, das von einem Screenshot flankiert wird, der eine Mitteilung des Blizzard-Supports zeigt.

Dort heißt es, dass der permanent gebannte Account unglücklicherweise aufgrund eines Fehlers wiederhergestellt worden sei. Man habe diesen Fehler korrigiert und den Bann erneut aktiviert.

Einer der ganz Großen der Arena

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz erinnert sich an Reckful: Wenn ich diesen Namen lese, denke ich immer sofort an die fantastische Reckful-Videoreihe, in der Byron in PvP-Kämpfen feinste Schurken-Skills präsentierte.

Ich selbst zocke bekanntlich seit Vanilla-WoW einen Dolchschwinger und konnte mir in den Videos einiges von Reckful abschauen, der in diversen WoW-Erweiterungen bemerkenswerte Arena-Erfolge feiern konnte (von Saison 4 bis Saison 9 erreichte er etwa Platz 1 im Bereich 3vs3, zudem war er der erste Spieler mit einer Wertung von 3000+).

Wen dunkle Gedanken plagen, der kann sich unter den Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 an die Telefonseelsorge wenden – das ist bundesweit und kostenfrei.

Byron hatte aber leider auch mit sich selbst einen ständigen Kampf auszufechten. Bei ihm wurde eine Bipolare Störung diagnostiziert und er hatte über viele Jahre hinweg mit Depressionen zu kämpfen. In seinem Streams ging der Spieler immer wieder sehr offen mit seiner Krankheit und mit schlimmen Ereignissen (Selbstmord seines Bruders, Demenz seines Vaters) in seinem Leben um.

Nach seinem viel zu frühen Tod bauten die Blizzard-Entwickler mit der Schurken-Trainerin Reckful einen Tribut an Byron Bernstein in WoW ein. Ihr findet den NPC in der Kathedrale von Sturmwind. Den originalen Charakter Reckful werden wir indes wohl nie wieder online sehen. Mehr zum Tribut der Entwickler lest ihr hier: So toll ehrt Blizzard den verstorbenen Streamer Reckful in WoW