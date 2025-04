„Reacher“ sagt, er hat sich in Staffel 3 die schlimmsten und fast letzten 5 Minuten seines Lebens eingebrockt

Mit der Serie Reacher konnte Amazon-Prime dem Action-Helden neues Leben einhauchen. Das liegt auch am Hauptdarsteller Alan Ritchson, der für diese Rolle wie geboren zu sein scheint. In Staffel 3 kommt es dabei wohl zu den bisher heftigsten Kampfszenen. Das merkte auch der Schauspieler, der sich zu viel zugemutet hat.

Achtung Spoiler: In folgendem Artikel kommt es zu leichten Spoilern zu einem Kampf in Reacher Staffel 3.

Was ist das für eine Kampfszene? In Staffel 3 gibt es erstmals einen Gegner, der sogar noch größer ist als Reacher selbst. Mit Paulie, gespielt von Olivier Richters, muss sich Reacher einem Widersacher stellen, den er körperlich nicht so einfach besiegen kann.

Der finale Kampf der beiden ist nicht nur ziemlich brutal, die Physis der beiden Darsteller wird hervorgehoben. Das liegt auch daran, dass Ritchson einige Szenen selbst gedreht hat, weil er unbedingt wollte. Bei einer hat er es aber direkt wieder bereut.

Einen Trailer zu Staffel 3 findet ihr hier:

Du wirst sterben, wenn du das tust

Was ist in dieser Kampfszene passiert? In einem YouTube-Video von Stream Wars erzählen Teile des Casts, welche Szene ihre liebste in der 3. Staffel war. Alan Ritchson erzählt vom letzten Kampf gegen Paulie. Der sonst so starke und standhafte Reacher wird dabei ziemlich hart durchgerüttelt.

In einer Szene wirft Paulie ihn durch einen Tisch durch. Die Kamera filmt von oben und man sieht das Gesicht von Ritchson. Diese Szene wollte der Darsteller genauso gedreht haben, obwohl ihm gesagt wurde, es sei zu gefährlich. Man wolle lieber ein Stunt-Double benutzen und von unten drehen.

Ritchson bestand aber darauf, obwohl man ihm gesagt hat: Du wirst sterben, wenn du das tust. Er drehte die Szene trotzdem und schnell bemerkte er die Gefahr. Ritchson erzählt, dass ihm kurz schwarz vor Augen wurde, und er dachte, er hätte sich den Rücken gebrochen.

Ich erinnere mich, dass die Lichter kurz ausgingen, als ich auf dem Boden aufschlug. Ich dachte: „Bin ich tot?“, als ich aufwachte. Und ich wurde aus dem Bild gerissen. Ich dachte nur: […] ich denke, sie werden recht haben und sich darüber aufregen, dass ich mir das Rückgrat gebrochen habe. Reacher-Darsteller Alan Ritchson über einen besonderen Stunt

Glücklicherweise war das nur ein Gefühl und Alan Ritchson hat sich das Rückgrat nicht gebrochen. Er erzählt noch, dass es für ihn die schlimmsten 5 Minuten seines Lebens waren und dass er die noch selbst gefordert hat, weil er unbedingt diese Szene drehen wollte.